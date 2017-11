Para la Justicia, un motochorro es juzgado igual que cualquier ladrón

La gran cantidad de hechos delictivos ocurridos en el último tiempo, cuya modalidad involucra a dos personas que se trasladan en moto para efectuar sus cometidos, ha llenado de preocupación a la población. Sin embargo, a pesar de sus particularidades, el accionar es considerado un robo, según el Código Penal, por lo que las penas de cárcel a las que pueden ser condenados los protagonistas son importantes, según explicó el Dr. Ricardo Mauhourat.

Señaló que se trata de un delito que prevé desde algunos meses a varios años de prisión. El robo en sí está penado con 6 años de prisión, aunque diversas variantes pueden causar que la pena aumente: como la lesión de personas o el homicidio, incluso si el delito fue cometido por un grupo organizado. Sin distinguir la modalidad, la Justicia lo concibe como un robo, y no se agrava o disminuye por el valor de lo que sustrae.

Por el otro lado, si el ladrón intenta robar pero no lo logra, también cometió un delito pero en grado de tentativa, lo cual disminuye la pena. De allí la importancia de que los damnificados radiquen la denuncia correspondiente en la comisaría o en la fiscalía, aunque el ladrón no se haya llevado ningún objeto.

El abogado se mostró en contra de algunas medidas que se dispusieron para aquellos que se trasladan en motovehículo, como la ocupación de la moto por una sola persona, la obligatoriedad de llevar chaleco refractario y la impresión de la patente del rodado en el casco y en el propio chaleco. Se trata de normas que se establecieron con el objetivo de prevenir asaltos de motochorros, aunque Mauhourat considera que es “condenar o penalizar a justos e inocentes por aquellos culpables”. Incluso opina que quien va a cumplir con la ley es aquel que no pretende cometer ese tipo de ilícitos. “La inseguridad no se combate limitando los derechos de las personas”, argumentó y añadió: “Me parece una aberración obligar a aquel que anda en moto a usar un chaleco determinado, a usar un casco con una inscripción determinada o que no puedan andar de a dos personas, cuando la moto está diseñado para eso”.