Motochorros le arrebataron la cartera a una mujer en Mosconi y Basílico

Una mujer de 61 años fue víctima del accionar de motochorros ayer en horas de la mañana cuando se dirigía a su trabajo. Le robaron la cartera con toda su documentación, dinero, celular, anteojos, llaves y tarjetas de PAMI.

Mabel Cabrera contó que antes de las 8 salió de su casa situada en la calle Movediza al 400, en el barrio de Villa Italia, hacia su trabajo en bicicleta.

Iba por Mosconi en dirección a la avenida Del Valle cuando, casi al llegar a Basílico, dos jóvenes en moto aminoraron su marcha y le arrebataron la cartera, que estaba en el canasto de su bicicleta.

“No supe cómo reaccionar, me quedé fría porque de pronto los tenía a los dos chicos en moto al lado mío. El que estaba atrás me sacó la cartera que tenía en el canasto de la bicicleta”, explicó en diálogo con El Eco de Tandil.

Si bien aseguró que todo fue tan rápido que no logró ver bien sus rostros, se trató de personas jóvenes, el de adelante más flaco y estaban utilizando una campera con capucha.

Una vez que consiguieron el botín que buscaban, se dieron a la fuga a gran velocidad hacia la avenida Del Valle.

En tanto, la víctima se dirigió a la comisaría Tercera, donde radicó la denuncia. Todavía sin poder creer lo sucedido, le advirtió a otras personas que circulaban por la zona que tuvieran cuidado, porque había sido víctima del accionar de motochorros.



Un ataque

de nervios

“Tenía documentos, tarjetas, celular, la billetera con dinero, más o menos 300 pesos, anteojos para leer, las tarjetas de PAMI”, lamentó.

Y explicó que es la primera vez que es víctima de un atraco de estas características.

Asimismo, expresó sentir “bronca, me agarró un ataque de nervios porque fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba, fue todo muy rápido y no reaccioné”.

“Tengo miedo porque estaba la llave de mi casa y del trabajo”, confió.