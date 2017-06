Los medios del país ponen el foco en Tandil por la desaparición de Gisella

LA NACIÓN y TN han sido al menos dos de los varios medios de diferentes partes del país que han difundido la noticia para darle mayor visibilidad al reclamo de familiares y amigos: desde el viernes falta Gisella Tapia Molinea de su casa y no hay novedades de su paradero.

“Buscan a Gisella, desaparecida desde el viernes en Tandil“, señala LA NACION; “Tandil: buscan a Gisella Tapia Molina, desaparecida desde el viernes“, puntualiza por su parte TN.

En la crónica que publica LA NACION se destaca un diálogo con una “tía de crianza”, Paula, que dice: “Gisela estaba en casa, la despertamos para ir al colegio, por los más chiquitos que entran más temprano. A las 7 los acompañó a media cuadra de casa. Después volvió, estuvo un ratito cantando en la cocina. Salió con el abuelo, dijo ‘chau hasta luego’, con la mochila, con el uniforme. Mi cuñada es preceptora en el mismo colegio al que va Gisela, y la vio cuando dobló en la esquina llegando. Por eso le llamó la atención después, cuando no la vio adentro”,siguió. “Además no es una nena que falte. Entonces mi cuñada me llamó y me preguntó y yo le dije que no, que Gisela estaba en la escuela. Y me dijo que en la escuela no estaba. Entonces nos alarmamos”.

Según se subraya en dicho medio “intentaron contactarla a través del celular, pero estaba apagado. Así que hicieron una denuncia en la comisaría y después en la fiscalía. “Pasamos por las casas de los amigos, de gente conocida, de personas que pudieran conocerla. Recopilamos datos sobre gente que pudiera saber dónde estaba. Buscamos en sus contactos en Facebook. Nos desespera porque no es una nena de salir, no se maneja mucho sola tampoco”, agregó.

En TN, por su parte, también hablan con familiares de la joven: “Es raro que falte al colegio, va siempre. No hay testigos: pasaron muchas horas y no tenemos novedades. No tiene novio, ni es de salir, es más del hogar. Chequeamos las redes sociales, las últimas conversaciones, se está haciendo todo lo posible. Es desesperante”, se lamentó una tía.

La mujer dijo que tienen familia en Mar del Plata, pero que ellos tampoco saben nada. “Es la primera vez que pasa algo así. Tenía poca plata”, dijo una de sus familiares.