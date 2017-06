Llegó un mensaje de la joven que decía “no me busquen que estoy bien” pero dudan de que sea de ella

Así lo aseguró la familia en diálogo con “La Ciudad” por ECOTV. “Ayer 20.29 hasta 20.43 el teléfono estuvo conectado en línea. Vieron que el teléfono estaba conectado. En el mensaje que envió decía que ´no me busquen que estoy bien´ , pero no sabemos si ese mensaje lo mandó ella u otra persona que estaba con su teléfono. En ese momento le pedimos que nos contestara con un mensaje de audio para nosotros saber si realmente era ella. Ahí automáticamente se desconectó el teléfono”, señaló Sergio, uno de los tíos de la joven.

LEE TAMBIÉN: Sigue la desesperada búsqueda de la chica de 16 años que está desaparecida desde el viernes

“Es el cuarto día que nos falta, es una situación que no se la deseamos a nadie”, relataron los familiares visiblemente angustiados por la situación que se registra desde el viernes pasado.

Gisella Tapia Molina, de 16 años, se encuentra desaparecida desde el viernes. Su familia la vio por última vez cuando se dirigía a la Secundaria 14 (ubicada en Palacios entre Ugalde y Darraguiera), por la mañana, en el barrio Villa Gaucho.

El caso se replicó en los medios nacionales, ya que la secretaria de Desarrollo Social Alejandra Marcieri habló con funcionarios de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia para que se activara el protocolo de búsqueda tanto a nivel provincial como nacional, lo cual se concretó ayer.

Gisella, de 16 años, tiene el pelo castaño con corte hacia un costado hasta la altura de los hombros. Su estatura media es de 1,65 metros. Fue vista por última vez a las 7.20, en la zona lindera a la Escuela Secundaria 14 del barrio Villa Gaucho (intersección Actis y Darragueira). Vestía calzas negras, zapatillas de lona color jean y un buzo gris de la escuela.

La familia otorgó dos números de teléfono para aportar cualquier dato que sirva para encontrarla: 154-479684 y 154-606238. Interviene la UFI 12, ubicada en Uriburu 750.