Liberaron a los sospechosos de realizar varios robos en moto

El último viernes, el Juzgado de Garantías 2 dispuso la libertad para los dos sospechosos por varios robos calificados por el uso de arma, que se cometieron en la vía pública y en moto. Uno de los casos había sido denunciado por una la mujer a la que le sustrajeron su moto y la mochila, en el semáforo de Marconi y Alsina, cerca de las 2 del sábado 7 de enero.

La medida se tomó luego de que se realizara un reconocimiento el rueda de personas que fue objetado tanto por el defensor oficial Carlos Kolbl como por la instructora judicial Pascuale.

De este modo, Fabián Alberto González (22) y Nicolás Esteban Casado (18), quienes habían sido aprehendidos el martes pasado, en sus domicilios de la zona de Villa Aguirre, recuperaron la libertad tras permanecer tres días alojados en la Seccional Primera.

Varios

robos

Jacqueline Fritz, la víctima, le contó a El Eco Multimedios que “una moto que venía detrás se puso a la par y el acompañante que estaba en la parte trasera se bajó, me apuntó con un arma y me dijo que le diera todo”.

Pese a que la mujer le suplicó que no se llevaran la moto ya que la utiliza para trabajar, los bandidos no se conmovieron. “Me había comprado la motocicleta hace poco, me costó mucho. Fueron 14 horas de trabajo que a ellos no les interesó. También se llevaron la mochila que contenía llaves, documentos, billetera, papeles de la moto y el celular”, describió.

Explicó que “cuando se fueron con mis cosas, me dio un ataque de nervios que no sabía qué hacer. No andaba nadie y de repente apareció un hombre que venía circulando y por suerte frenó para ayudarme, a quien le agradezco de corazón”.

Indicó que “hice la denuncia y alrededor de las 4 de la mañana me llevaron en un patrullero hasta la casa de mi tío, porque no tenía cómo llegar”. También la damnificada destacó el gesto del policía que le tomó la declaración, quien le ofreció 200 pesos para pasar el resto del día. “No lo acepté, pero fue un buen gesto que quiero remarcar”, dijo.

Por otra parte, contó que “cuando el hombre que me ayudó me prestó su teléfono para hablar con el 101, escuché que comentaban que era la quinta moto que robaban desde el viernes a las 16”.