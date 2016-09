Le robaron 9 veces en lo que va del año: “Ya no se pueden llevar casi nada”

Nuevamente sufrió un robo en la obra de 14 viviendas en construcción que realiza la empresa M5M, en Ugarte y Corrientes. Es el noveno en lo que va del 2016. En diálogo con “Tandil Despierta”, el titular de la firma constructora, José Gianolli, aseguró que “ya no se pueden llevar casi nada”.

Gianolli detalló que por los sucesos de inseguridad “ya no dejamos nada en la obra” y aseguró que “4 veces hicimos la denuncia y las otras veces no, porque la misma Policía nos dice que no pueden hacer nada”.

“El malestar es muy grande”, resaltó el titular de la constructora y añadió que “no dan ganas de seguir”

“Pasa en toda la ciudad y en todas la obras; es un mal que aqueja a toda Tandil”, dijo.