Le robaron 15 mil pesos y una cámara de fotos de su camioneta mientras dormía

Una mujer denunció que fue víctima de un robo en su camioneta mientras dormía y los delincuentes le sustrajeron el dinero de su sueldo, que estaba en el vehículo y eran alrededor de 15 mil pesos. Además, le robaron una cámara de fotos y la mochila con todos los útiles de su hijo.

Ivana Olarán contó que el jueves de la semana pasada, a las 19, dejó la camioneta estacionada en Pujol al 500, la cuadra donde vive, justo frente al barrio Procrear y al otro día a las 7.20, cuando se levantó, se encontró con la desagradable sorpresa.

“Estaba la mochila de mi nena y el cuaderno tirado en la vereda. La puerta de la camioneta estaba abierta, me fijé si estaba la plata que había dejado y no estaba, ni una cámara de fotos tampoco. No sé si quedó mal cerrada, cosa que dudo porque recuerdo haber visto el pasador bajo, pero no hay nada roto, entonces no sé si por error quedo una puerta abierta, aunque es raro porque es cierre centralizado, o eran unos expertos en abrir vehículos”, afirmó

.

Recordó que esa noche llovía y había mucho viento, por lo cual no escuchó nada extraño y tampoco sabe si sonó la alarma del vehículo.

El dinero que le robaron era alrededor de 15 mil pesos y admitió que cometió el error de dejarlo en la guantera del auto.

En tanto, la cámara, la tenía siempre en la camioneta porque le “encanta sacar fotos”.

Se trata de una Canon Powershot SX 530, semiprofesional, que estaba con el estuche y el cargador, y pidió que si la llegan a ofrecer en venta, se comuniquen con ella por Facebook, que incluso está dispuesta a volverla a comprar para recuperar las más de mil fotos que tenía.

“Lo que más lástima me dio fue cuando mi nene de 12 años se levantó, le conté lo que pasó y me preguntó por su mochila que estaba en la camioneta. Cuando fue hasta la camioneta vio que se la habían robado, y volvió llorando y decía ‘no entiendo cómo hay gente así’. Le sacaron todas las cosas de la escuela, me partió el alma”, aseguró.