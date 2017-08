Ladrones irrumpieron en una agencia de quiniela y se llevaron en total 3 mil pesos

Anoche se registró un nuevo asalto en un comercio de la ciudad, que engrosa la lista de hechos acontecidos en el último tiempo, los cuales no han sido resueltos por la policía.

En esta ocasión se desencadenó en una de las agencias de quiniela denominada El Trébol, situada en la avenida Balbín 1218, lugar donde dos delincuentes con sus rostros cubiertos se llevaron la recaudación de 3 mil pesos, producto de las jugadas que habían realizado diversos apostadores.

Aún conmovida por lo ocurrido y con una sonrisa nerviosa, la empleada del lugar identificada como Marian Ramos dio detalles a El Eco de Tandil. Contó que “creo que me estarían vigilando desde afuera, porque en el preciso momento en que quedé sola apareció una moto con dos personas, ambos con los cascos colocados cubriéndose los rostros”.

Detalló que “en ningún momento me mostraron armas, solo me pidieron a los gritos que les diera la plata. Por suerte no fueron agresivos ya que en un robo en otra sucursal me apuntaron con un arma de fuego”.

Señaló que “les entregué el dinero que serían alrededor de 3 mil pesos y se fueron. No vi hacia dónde escaparon, quedé atemorizada y muy nerviosa por el momento vivido”.

La cadena de quinielas El Trébol no es la primera vez que resulta blanco de la delincuencia, pero en esta ocasión se registró la particularidad que la misma empleada recordó otro hecho.

El lunes 12 de diciembre de 2016, en la casa de juegos de azar situada en la avenida Perón 1155, de los mismos dueños, ingresó un delincuente que encañonó a la joven Ramos y se llevó la recaudación.

Denuncia



De inmediato dieron aviso a la policía, llegando al lugar efectivos de la comisaría Segunda y Policía Local. Tras conocer la escasa descripción realizada por la víctima, distintos móviles salieron a patrullar la zona sin lograr poder dar con el dúo de delincuentes.

“Mañana (por hoy) iré a realizar la denuncia, ya le avisé a los dueños lo que pasó y ahora, si bien falta para el cierre de la jugada para las quinielas nocturnas, la agencia está cerrada. Solo está trabajando la policía”.

Varios hechos

Hace poco tiempo atrás los asaltos rápidos a las agencias de quiniela y heladerías llevaron a que la policía con sus distintas cuadrículas debiera pasar por cada una de las casas de juegos online para certificar que todo estuviera en orden. Esa modalidad se fue perdiendo y los hechos delictivos en los rubros mencionados lentamente comienzan a reaparecer.

Como lo mencionábamos en párrafos anteriores, la agencia El Trébol es uno de los lugares adonde los delincuentes concurren en busca de hacerse de efectivo de manera muy rápida. Ya irrumpieron en 2016 en el local de la avenida Perón 1155; también lo hicieron en 2015 en la sucursal ubicada en Belgrano 1018, y en la que funciona en avenida Del Valle y Pasaje Defensa.

Más atrás en el tiempo hay que mencionar que en 2013 fue el turno de la que está ubicada en San Martín casi Alem y poco tiempo después en la agencia en donde anoche volvieron los delincuentes a hacer de las suyas.