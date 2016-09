Encontraron el cuerpo sin vida del joven que estaba desaparecido hace una semana

Ayer por la tarde encontraron sin vida al joven que había desaparecido el viernes de la semana pasada y que la policía venía buscando intensamente tras la denuncia que habían hecho sus familiares.

El cuerpo fue localizado por transeúntes ocasionales en el cerro Los Nogales, situado detrás del Calvario y se encontraba colgado con una soga en la rama de un árbol.

La familia realizó la denuncia el sábado de la semana pasada, luego de que Fabián De Vincenti, de 35 años, saliera de su hogar el día anterior a las 15 y no regresara.

Ayer alrededor de las 15 un grupo de transeúntes que caminaba por el cerro Los Nogales, situado detrás del Monte Calvario, se encontraron con el cuerpo del joven, que estaba colgado de la rama de un árbol mediante una soga en su cuello.

Si bien aún no se determinaron fehacientemente las causales de muerte, en principio la investigación apunta a un suicidio. No obstante, hoy se realizará la operación de autopsia y otros peritajes que permitirán determinar con mayor precisión lo sucedido, además de conocer de cuándo data la muerte.

El hallazgo

El comisario de la Seccional Segunda de Policía, Andrés Irusta, explicó que el joven estaba colgado de la rama de un árbol y que del lugar también se incautó un arma de fuego.

En principio, no consta en la investigación que el joven estuviera cursando algún tipo de depresión que lo llevara a quitarse la vida, pero Irusta explicó que todos los elementos que tienen hasta el momento llevan a pensar que se trataría de un suicidio. No obstante, al menos hasta que se realice la autopsia, no se descartan otras hipótesis.

Asimismo, en cuanto al arma, se realizarán peritajes sobre la misma ya que si bien el médico de policía no encontró, en principio, en el cuerpo ningún orificio de bala, el lugar donde se halló dificultó los trabajos, por lo cual se lo examinará minuciosamente en la autopsia para descartar esa posibilidad.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y una dotación del cuartel central de Bomberos colaboró para retirar el cuerpo, ya que se trataba de un lugar agreste y muy rocoso, bastante complicado para descender con una camilla.

La causa quedó caratulada como “Averiguación causales de muerte” e interviene en el caso el fiscal Damián Borean.