Dos delincuentes en moto golpearon y le arrebataron la cartera a una mujer

Los hechos delictivos de individuos abordo de una motocicleta arrebatando carteras están en constante aumento en la ciudad. En la jornada de ayer se registraron tres, siendo el más grave el que aconteció en la calle San Lorenzo y la avenida Avellaneda, donde una mujer con una herida cortante en su cabeza debió ser trasladada al Hospital Ramón Santamarina.

Todo se desencadenó cerca de las 21, cuando Sandra Elizabeth Roldán (45) venía caminando al aguardo de su marido que se dirigía a buscarla en su vehículo.

De repente sufrió un artero ataque, cuando dos delincuentes en una motocicleta ascendieron a la vereda, empujaron violentamente a la mujer contra una columna de cemento, golpeándola en la cabeza, para arrebatarle la cartera y escapar en contra mano por San Lorenzo.

La víctima quedó tendida en la vereda y sangrando producto del golpe, siendo asistida por transeúntes y vecinos del lugar quienes convocaron a la policía y al servicio de emergencia del nosocomio público para brindarle una mejor atención.

Una vez en el Hospital Municipal fue atendida por el médico de guardia Rafael Marcielo, quien le diagnosticó traumatismo de cráneo.

“Me encontré con

mi mujer tirada”

Cristian Maly, marido de Sandra Roldán, le contó a El Eco de Tandil que “recién llegaba y me encuentro con esto, la venía a buscar a la Universidad Fasta”. Agregó que “aparentemente por lo que me dijeron ‘dos buenos argentinos’ le quisieron robar la cartera y le golpearon la cabeza con el poste de cemento de luz, provocándole un corte”.

Maly intentó trasmitirle tranquilidad a su mujer, en momentos en que esta era atendida por el personal de sanidad del Hospital, aunque se la notaba muy consternada por lo acontecido.

Por último, dijo que “vivimos en otro lugar, no voy a decir la dirección porque viste cómo son estos cobardes. La venía a buscar a la facultad y veo todo el despliegue de patrulleros, cuando voy mirando lo que estaba pasando de curioso me encuentro a mi mujer tirada en el piso. Ojalá que la policía pueda encontrarlos a estos delincuentes”.

A raíz de lo ocurrido y viendo que estos motochorros escaparon por San Lorenzo, pero presuntamente se dirigieron al barrio 17 de Agosto o Las Tunitas, personal policial con los datos aportados por ocasionales testigos realizó una recorrida, que no arrojó resultado positivo hasta el cierre de esta edición.

Minutos después, vecinos de Las Tunitas se comunicaron con esta redacción para informar que desde una moto de 125 cc de cilindrada, los uniformados que transitaban por el lugar eran insultados e invitados a ingresar al barrio a buscarlos.

Otros hechos

La jornada del jueves fue intensa en cuanto al accionar de malvivientes abordo de una moto, cometiendo arrebatos. Por la tarde se registraron dos hechos en pocos minutos. Uno en la calle Belgrano y Moreno, mientras que el restante ocurrió en Mitre y Saavedra. En este último un hombre que llevaba un bolso en cuyo interior tenía una cámara de fotos y herramientas en el canasto de su bicicleta fue atacado por dos delincuentes en una motocicleta.