Dos delincuentes armados se llevaron 4 mil pesos de una agencia de quinielas

Nuevamente una agencia de quinielas de la cadena El Trébol, en este caso la situada en la avenida Perón 1155, fue el blanco elegido por un dúo de delincuentes quienes en cuestión de minutos se alzaron con 4 mil pesos que había en la caja registradora, para luego darse a la fuga y generar un amplio movimiento policial en la zona.

Cada tanto se registran este tipo de hechos y acontecen preferentemente en quinielas o heladerías, sitios en donde se sabe que hay efectivo que los malvivientes buscan apoderarse, amedrentando a la persona que está al frente del local. Los asaltos que se denominan relámpagos, se llevan a cabo en menos de tres minutos, aunque previamente los malvivientes definen dónde ingresar y estudian los movimientos para cometer el ilícito en el momento justo en que el empleado se encuentra sin clientes.

Todo esto pasó ayer en la casa de juegos de azar situada en la avenida Perón al 1100, donde cumple con su trabajo la empleada Aldana González. En diálogo con El Eco de Tandil la víctima narró que “serían alrededor de las 19.30, y se dio en el momento en que estaba desarmando las pizarras de los sorteos de la jugada nocturna del día anterior”.

Sostuvo que “en un momento sentí un ruido y al darme vuelta tenía a una persona de frente, como si se tratara de un cliente, y a otro que había pasado para atrás del mostrador. Los dos tenían armas de fuego y sus rostros tapados”.

González no fue golpeada por los delincuentes pero sí le gritaban para que entregara el dinero que tenía disponible en la caja. Aseveró que “me pedían permanentemente la plata, me decían que me apurara y que no hiciera más tiempo. Agarraron mi celular que lo tenía a un costado de la caja, el dinero y escaparon”.

En cuanto al monto sustraído dijo que “se habrán llevado alrededor de 4 mil pesos, quizás un poco menos porque había mucho cambio. Se dio en un momento de la tarde en donde no había nadie, ni siquiera en la calle ya que llovía bastante fuerte”.

Huida

Los delincuentes salieron de la agencia se subieron a la moto y huyeron por la avenida Perón en dirección a Montevideo. La damnificada contó “ni bien salieron, lo primero que hice fue ir a la vereda, vi que se iban en moto hacia la avenida Del Valle, y como no tenía manera de comunicarme me crucé al comercio de ventas de frutas y verduras para pedirle que avisaran a la policía. Justo el hombre se había quedado sin batería, por lo que concurrimos al negocio que está al lado de la agencia y ellos convocaron a la policía”.

De inmediato y en medio de una copiosa lluvia, efectivos de la comisaría Segunda y personal de DDI llegaron hasta el lugar para recabar información, al mismo tiempo que se comenzó a patrullar la zona en busca de poder dar con los dos delincuentes, sin tener resultados positivos.

Aldana González señaló que “es la primera vez que me toca pasar por una situación de este tipo, hace poco que estoy trabajando en este lugar ya que ingresé el 5 de octubre. Ahora estoy un poco más tranquila, por suerte no me lastimaron y solo buscaron la plata”. Añadió que “el asalto se dio en menos de dos minutos, fue todo muy rápido”.

La policía en busca de obtener mayores datos, además de dialogar con la empleada, también lo hizo con el encargado de la frutería quien auxilió a la mujer damnificada. Además, exteriormente se revisó si alguna propiedad vecina contaba con cámaras de seguridad como para solicitar imágenes, pero la búsqueda no dio el resultado esperado.

Varios hechos

Los asaltos exprés a las agencias de quiniela y heladerías llevaron a que la policía con sus distintas cuadrículas debiera recorrer cada lugar para certificar que todo estuviera en orden.

Agencia El Trébol es uno de los sitios preferidos por los delincuentes que buscan hacerse de dinero de forma muy rápida, contando en las distintas sucursales con varios hechos delictivos.

En agosto de este año de una de las bocas de expendio ubicada en la avenida Balbín 1218 se llevaron 3 mil pesos, lugar que anteriormente ya había sido visitado por delincuentes.

Más atrás en el tiempo, en 2016, irrumpieron en el local de ayer apoderándose de efectivo; también lo hicieron en 2015 en la sucursal que está en Belgrano 1018, y en la que funciona en la avenida Del Valle y Pasaje Defensa. Todas del mismo titular, como la que se encuentra en San Martín casi Alem donde ingresaron en 2013.

Además de las agencias de quinielas, la firma también tiene a su cargo la Agencia Hípica que funciona en la avenida Rivadavia al 300, donde en otra ocasión los delincuentes ingresaron y además de hacer daños en el interior se llevaron la poca plata que pudieron encontrar.