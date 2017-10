Desvalijaron una vivienda a metros de la avenida Pujol luego de barretear una ventana

Una familia fue víctima de un robo en su vivienda, situada a unos metros de la avenida Pujol ayer en horas de la madrugada. Los delincuentes ingresaron tras romper la reja de una de las ventanas y se alzaron con unos 18 mil pesos en efectivo y alrededor de 50 mil en mercadería.

Maio Arias, la dueña de la vivienda que está situada en José Ingenieros 176, contó que el robo sucedió ayer entre las 2 y 3 de la mañana aproximadamente cuando ella, su marido y sus hijos salieron un rato a la casa de su hermana.

“Un par de horas nos fuimos y al volver estaban las rejas rotas y todo revuelto. Ya estaba todo roto, todo tirado en el piso, nos llevaron nuestra computadora y cosas que vendíamos por internet”, expuso en diálogo con El Eco de Tandil.

Entre los objetos que se robaron, había tablets, estéreos de auto, laptops, juguetes, cuatro celulares, juegos VR BOX, auriculares, ropa de los propietarios de la casa y mucha ropa que estaba la venta como camperas, entre otras prendas.

“Hasta la mochila del nene de la escuela se llevaron, rompieron los cuadernos, la usaron para llevarse cosas”, indicó. En cuanto al dinero en efectivo, estimó que sustrajeron unos 18 mil pesos y que afortunadamente el dinero que tenían en dólares lo habían cambiado recientemente para pagar cuentas.

“Se llevaron todo de los cajones. De mi habitación se llevaron todo, me rompieron el ropero, se robaron la ropa de mi hijo, se llevaron todo lo que salía por la ventana que rompieron”, aseguró y estimó que el valor total de los objetos que robaron supera los 50 mil pesos.

Otros robos

Si bien es la primera vez que son víctimas de un robo, la mujer explicó que anteriormente ya había habido varios robos en esa casa.

“Vivía una amiga mía antes, entraron y se llevaron todo, después ella se fue, vino otra chica y también le robaron todo. Por eso cuando vine a vivir acá le pedí a la dueña si me podía poner la reja y yo estaba confiada, pero me rompieron la reja con una tenaza o no sé con qué”, afirmó.

Y lamentó que “los vecinos saben quiénes son los delincuentes pero por miedo no denuncian. La impotencia es muy grande, porque uno se sacrifica para tener su plata, trata de invertir para tener ingresos y en un segundo te sacan todo”.



Inacción policial

Arias denunció también la inacción policial. Contó que llamó a la Policía que demoró más de media hora en llegar.

“Vino un patrullero con un solo policía, preguntó qué había pasado, sacó unas fotos, quisimos ir a hacer la denuncia y el policía dijo que por el momento no fuéramos a hacer la denuncia porque había quil… en la comisaría con un preso, no sé si se había escapado o qué. Nos dijo que nos iba a avisar para que fuéramos a hacer la denuncia a las 7 de la mañana, estuvimos toda la mañana despiertos esperando que nos avise, y no nos avisó”, relató.

Un rato antes de las 7 recibieron un llamado de una policía de la comisaría Segunda para decirles que “no vayamos a hacer la denuncia porque su turno terminaba y que otra policía no nos iba a tomar la denuncia porque el robo fue a la madrugada, que era en el turno de ella. Que mañana (por hoy) tiene descanso, así que vayamos a hacer el sábado la denuncia”.

“Es ilógico que te están robando y la policía le da cero importancia, que no nos hayan tomado la denuncia. Dicen algunos vecinos que está todo arreglado, que los policías saben quiénes son y no quieren actuar y eso te da ganas de actuar por tus propias manos, uno quiere hacer justicia por mano propia pero tampoco ganamos nada”, confió.

Y aseguró que tiene esperanzas de recuperar algo de lo que le robaron y pidió si alguien ve que estén vendiendo alguno se estos productos, que se comunique con ella al 154-279424.