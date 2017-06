Denuncian la violación de joven embarazada de 19 años y detienen al agresor

En la madrugada del miércoles ocurrió este suceso que terminó con una joven de 19 años, que está embarazada, internada en terapia del Hospital Ramón Santamarina.



Una amiga de la familia, Claudia Rodríguez, dialogó con “Tandil Despierta” y brindó precisiones sobre lo ocurrido que terminó con la detención de quien ha sido sindicado como el autor del hecho.

En la reconstrucción del relato, una joven de 19 años que cursa el quinto mes de embarazo, tuvo un encuentro con una persona de 38 años en el domicilio de éste, en Alem al 100.

Según explicó Rodríguez, “ellos eran conocidos de la familia” y que “seguramente éstas personas utilizan drogas y alcohol”.

En un momento del encuentro, el hombre se violentó y empezó a golpear a la joven, incluso la ató de pies y mano. “Ahí realizó acciones aberrantes y con objetos grandes“, dijo Rodríguez.

La joven apareció luego en su casa, traslado que “no sabemos aún cómo fue que llegó ahí” y fue socorrida por su hermana que la llevó al Hospital Ramón Santamarina.

“La verdad fue totalmente asqueroso lo que pasó. Está embarazada de 5 meses, anoche le hicieron estudios y parece que el bebe no corre riesgo“, señaló la amiga de la familia y agregó que: “Está detenido el agresor. Esto no tiene que quedar así, le robaron su cuerpo, su dignidad, no podemos dejar que la gente esta camine por la calle de Tandil así nomás”.

“La denuncia la hizo la hermana y la madre de la víctima”, sostuvo Rodríguez y añadió que “está en terapia y en shock de lo que pasó; no sabe lo que ha vivido aún”.