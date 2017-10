Denegaron la recusación del fiscal, quien seguirá la pesquisa por el recolector fallecido

Ayer en horas de la mañana se llevó adelante una audiencia por la causa del recolector fallecido, para determinar si se hacía lugar o no al pedido de la familia de recusar al fiscal Luis Piotti. Pero el juez de garantías José Alberto Moragas no hizo lugar a la solicitud.

Cabe recordar que el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino hizo lugar a la presentación judicial que formuló el abogado del particular damnificado Osvaldo Zarini en disconformidad con el archivo de la causa, por lo cual ordenó la reapertura del expediente.

La causa del recolector municipal fallecido el 8 de abril del año pasado tras ser arrollado por un camión mientras estaba trabajando había sido archivada por el fiscal Luis Piotti pero el abogado como particular damnificado apeló la decisión y el fiscal general resolvió la reapertura.

Asimismo, en el planteo del abogado de la familia del fallecido se entabló la recusación del fiscal al no compartir el criterio que derivó en el archivo de la instrucción.

Para el fiscal Piotti el chofer del camión recolector de residuos no cometió ningún delito o trasgresión a la ley, pero la resolución causó indignación en la familia de la víctima.

Matías Martínez, de 37 años, falleció el 8 de abril del año pasado cuando se encontraba cumpliendo el recorrido en el barrio La Movediza, en la esquina de Paseo de los Abuelos y Piccirilli. El accidente sucedió cuando el chofer hizo marcha atrás con el camión y arrolló a su compañero, que sufrió gravísimas heridas que le ocasionaron la muerte.

“Se me caían las

lágrimas”

Gladys Bruzzone lamentó que el fiscal no haya sido recusado porque “él sigue sosteniendo que fue culpa de Matías lo que pasó, que se tiró debajo de las ruedas del camión”.

“No hay pruebas por el tema de que sacaron todo, limpiaron el camión, borraron todo”, cuestionó en diálogo con El Eco de Tandil.

“Con mi abogado Osvaldo Zarini esta mañana (por ayer) hablamos con el fiscal y él sigue sosteniendo lo mismo pero ahora dice que va a investigar un poco más porque ordenaron reabrir la causa”, afirmó.

No obstante, expresó estar “indignada, llegó un momento que se me caían las lágrimas, porque yo pensé que él se iba a poner una mano en el corazón, iba a pensar como un ser humano, como papá y no fue así. Yo creo que no va a cambiar nada, va a seguir con la misma postura de que fue un error de Matías y no fue así”.

De cualquier modo, adelantó que su abogado va a apelar para que revean el tema de la recusación del fiscal.

“Puede volver

a pasar”

Consideró que las marchas que realizaron en Azul y en Tandil sirvieron para que los escucharan y se reabriera la causa.

“Acá nos escuchó el hijo del Intendente y el abogado de la Municipalidad pero no nos dieron muchas esperanzas. Hay cosas que ellos no saben acerca de cómo tapan las cosas, o que nadie quiere contar”, manifestó.

Y advirtió que “los chicos corren detrás del camión y están siempre inseguros, pueden caerse, los puede agarrar un auto, incluso puede volver a pasar si no toman medidas para que no haya otro Matías más”.

Por otra parte, cuestionó que el chofer que arrolló a su marido, “ahora tiene un puesto de capataz, te da mucha bronca, mañana yo podría matar una persona y después ser presidenta entonces, porque él en poco tiempo ascendió”.

“Esperamos que realmente se investigue y que pague el que tenga que pagar, por mis hijos (que tienen 17, 14, 8, 6 y 3). Los chiquitos siguen preguntando por su papá, cuándo va a volver. Ellos ven un camión recolector y se desesperan por ver bajar a su papá. Es muy triste”, expresó con dolor.