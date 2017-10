Delincuentes se llevaron 20 mil pesos, 30 kilos de carne y herramientas de una carnicería

Durante el pasado fin de semana, delincuentes robaron en una carnicería ubicada en Quintana 1021, no sin antes deambular por propiedades linderas para poder llegar al comercio. Esta situación alertó a los vecinos que vieron movimientos sospechosos y llamaron a la policía, además de trenzarse en lucha al momento de que uno de los intrusos quiso escapar.

Esto sucedió en la madrugada del pasado domingo, en el negocio propiedad de Angel Cristian Andrés Nesci, denominado El Inicio, hasta donde los delincuentes llegaron para llevarse todo el dinero, cerca de 30 kilos de carne y varias herramientas como cuchillas y chairas utilizadas para despostar.

Nesci le contó a El Eco de Tandil que “me llamó la policía a mi casa y me informaron que me habían robado. Los delincuentes ingresaron por un ventiluz que está al fondo de lo que es la cámara. Llegamos, abrí el negocio y vinieron los peritos a levantar huellas, sin encontrar nada en ningún lado de los que revisaron, que fueron por donde ingresaron, la caja registradora, la heladera y el freezer con tapa de vidrio”.

Agregó que “posteriormente fuimos hasta el patio de la casa de Delia Rosa Bonavettia y ahí había una campera, una camisa y una mochila con carne. En cuanto al dinero, el resto de carne que se llevaron, cuchillas y chairas no se encontraron”.

El damnificado contó que “me llevaron 19.000 pesos, más 600 pesos que había de cambio. Ese dinero lo tenía acá y estaba destinado para pagarles a los proveedores. Fue una enorme sorpresa la que recibí cuando me llamaron cerca de las 4 de la madrugada”.

Sobre el faltante de carne, especificó que “eso lo pude recuperar junto a una sola cuchilla, el resto de los elementos no se pudo encontrar”.

Aprehendido

Personal policial se dirigió en principio al domicilio de Quintana 1027, propiedad de Ramiro Cañete, debido a que dos personas se encontraban en el patio de la vivienda lindera, por lo que dio rápido aviso a los uniformados.

Cañete, al observar que intentaban huir del lugar, se trenzó en lucha intentando aprehender a un delincuente.

Mientras tanto, el restante, luego de golpearlo y de causarle heridas leves, pudo escaparse de esa escena y eludir la presencia policial.

Nesci dijo que “luego de golpearlo se volvió a escapar, trepando por los techos e ingresando en el patio de luz de la señora Bonavettia, para luego seguir y pasar al patio de Quintana 1021, propiedad de la señora Blanca Bernaola. Fue ahí donde se le rompió un techo y cayó al patio”.

De esta manera la policía pudo aprehender a Luciano Casale, de 26 años de edad, quien fue derivado a la comisaría Tercera por corresponder jurisdicción.

Primera vez

Nesci explicó que “desde la parte posterior que da a la vía estudiaron cómo ingresar, el problema fue que debieron dar muchas vueltas para esquivar las casa que tienen perros. El vecino que contribuyó para que agarren a uno, al escuchar ruidos, pensó que le estaban robando en la casa de la abuela. Miró desde su patio y vio a dos personas en actitud sospechosa esperando del lado de la vía, por lo que de inmediato llamó a la policía y les comentó lo que estaba sucediendo. Cuando salió a ver qué pasaba, se encuentra con una persona saltando por los techos, desencadenándose luego todo y pudiendo frenar a uno”.

Detalló que “hace seis meses que estoy en este lugar y es la primera vez que me pasa una situación de esta naturaleza y espero que sea la última”.

Sobre el funcionamiento del comercio, expresó que “no me complicó en cuanto al trabajo, ya que abro todo el día domingo. Sí me complicó con el pago a los proveedores. Hoy (por ayer) les conté lo que me había pasado y el dinero que estaba destinado, ahora lo pagaré en algunas cuotas”.

En cuanto a la zona donde tiene el negocio, sentenció que “por lo general es un lugar donde pasa mucha gente y se

está trabajando bien. Uno se esfuerza, ya que le dedica muchas horas a esta actividad y encontrarte con este panorama, donde te terminan robando la ganancia de tu trabajo, realmente molesta”.

“No recuperé

el dinero”

El hombre que fue víctima de este nuevo robo en la ciudad aclaró, sobre el final de la nota, que “el dinero no fue recuperado. En la mochila que se encontró había carne y una cuchilla. La policía delante de mío abrió la mochila y había parte de lo que me habían robado, pero no se encontraba la plata”.