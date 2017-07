Condenan a seis años y ocho meses de prisión por abusar de su sobrina

En un reciente debate oral y público se ventiló una nueva historia de abuso intrafamiliar, cuyo acusado, Hernán Ramón Centurión, alias “Cubano”, fue condenado a la pena de seis años y ocho meses de prisión, como autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal”, cometido el 17 de enero de 2015, en perjuicio de una sobrina.

Según dictaminó el juez Guillermo Arecha, tras escuchar los testimonios y la prueba incorporada al juicio, se acreditó que Centurión, con el pretexto de mantener una conversación con su sobrina, entonces de 21 años, la pasó a buscar conduciendo como lo hacía habitualmente su camión. Así, aprovechando la situación de familiaridad y confianza que existía, la transportó para finalmente detener el rodado en inmediaciones de la rotonda existente en Ruta 30 y la culminación de avenida Juan B. Justo. Allí, tras comer empanadas y beber cervezas, luego de que la nombrada se descompusiera y quedara en condiciones de no poder oponer resistencia, el acusado abusó de la joven

El magistrado aclaró que, como en todos los casos de este singular tipo de delito, con ausencia de otro que no sea víctima y victimario, resulta central el aporte de las manifestaciones de la víctima para permitir recrear y adquirir intelectualmente los momentos anteriores, el de comisión propiamente y los posteriores. De este modo, el enlace lógico de dichos tramos permitió con el aporte de otras circunstancias acreditadas valorar la exteriorización material del hecho y la autoría responsable del señalado.

Entonces, escuchar a la víctima fue clave para darle credibilidad a los sucesos ventilados que oportunamente el acusado aceptó frente a los familiares (“me mandé una cag…”, supo decir frente al planteo), pero luego se fue desdiciendo en pos de favorecer su situación procesal, aludiendo incluso en una relación consentida que, al criterio del TOC 1, se descartó.

La relación



La joven reseñó frente al juez que la relación con su tío era muy buena, era muy afectuosa, se llevaban muy bien, ella lo quería “un montón”. El era muy allegado a la familia, era como su tío preferido, graficándolo como el “tío pendejo” que se llevaba bien con todos los sobrinos. Que se veían muy seguido a pesar de que, como camionero que viajaba mucho, siempre estaban comunicados; que él siempre la llamaba, hablaban todo el tiempo y que hasta el día del hecho que denunció, su tío nunca le insinuó nada, jamás dudó de él, jamás desconfió.

Ya sobre la noche del aberrante suceso, recordó que ese día habían hablado por teléfono cuando él estaba de viaje, le había dicho que cuando regresara se juntarían a charlar, en ese momento ella estaba mal porque se estaba separando del papá de su hijo. Fue así que el día que se separó, no recordó si ella o él llamó, sí que habló llorando. Centurión le dijo que estuviera tranquila, que cuando volviera se iban a juntar a charlar y que si quería al día siguiente viajarían a Buenos Aires. Aceptó esa invitación de su parte porque realmente necesitaba despejarse y creía que era para ayudarla a superar el momento. Que ese mismo día, día del hecho, Centurión le mandó un mensaje proponiendo juntarse, que la pasaría a buscar por la casa de sus padres. Ella creía que irían a tomar algo, era lo que habían arreglado, inclusive pensó que por ahí iban a salir a algún lado, a bailar o a tomar algo, fue entonces que le pidió a su mamá si por favor se podía quedar con su hijo un ratito, hasta que ella regresara. Su mamá mucho no quería por si se despertaba su hijo a la noche, insistiéndole ella: “Mami, voy con el tío, por favor”, era un momento en que tenía ganas de salir, de hacer algo.

Siendo aproximadamente las 22.30 Centurión le avisó que estaba en la esquina, en el momento que salía de su casa su padre le preguntó adónde iba contestándole que con el tío, que la estaba esperando en la esquina e iban a tomar algo. Que cuando la vio, Centurión bajó del camión, le abrió la puerta, subieron y salieron en dirección a la ruta, no prestando mayor atención, sin sospechar ni desconfiar en ningún momento, y que, como camionero, pensó le gustaba la ruta y todo lo hacía para despejarla.

Fue entonces que le dijo que ya había comprado media docena de empanadas y tres cervezas. En el trayecto fueron hablando de la mujer de él, del cuñado de ella y demás asuntos familiares. La joven reseñó que llegaron al Parque Industrial y dobló en la ruta hacia la izquierda, bien hacia dónde, no sabía porque no conocía, sí que finalmente paró en un monumento del Gauchito Gil. En tanto él le contaba de sus cosas y ella, que estaba mal por el papá de su hijo, mal porque se quería separar, pero que ya estaba acostumbrada.

Mientras conversaban tomaban cerveza hasta que en un momento se empezó a descomponer, se encontraba mareada, que incluso por el estado en que estaba llegó a reír, aclarando que si bien lo hacía con sus amigas nunca tomó alcohol como para emborracharse, que la cantidad que había tomado en ese momento consideraba que no era suficiente para ponerla en ese estado, haciéndose presente que no quería que su padre la viera en ese estado. En ese momento creyó que su tío la protegía, nunca dudó de él. Que como no tenía fuerzas él la ayudó a recostarse en la cucheta ubicada atrás de los asientos del camión, que esa fue la peor parte, que él le hablaba, la tomaba y le decía “ponete bien chiquita, que no te van a dejar salir más con el tío”.

En determinado momento estaban los dos en la cucheta, ella de costado, cuando dándola vuelta comenzó a besarla en la boca, luego volvió a darla vuelta, mientras tanto era consciente de lo que estaba pasando, pero al no tener fuerzas en su cuerpo no podía evitarlo y luego acometió con el abuso.

La joven recordó que en ese momento dijo “Dios no puedo creer, tío”, que lo dijo una vez porque se dormía, él nada contestó. Lo único que le escuchó decir fue “ponete bien que sino no te van a dejar salir más con el tío”.

En ese momento -contó- le agarraron ganas de vomitar, se descompuso ayudándola él para que llegara hasta la puerta del camión y de allí vomitar, recordó que en ese momento tenía los pantalones bajos y que su tío le preguntó si quería que la llevara, contestándole que sí, que por favor la llevara; que allí tiró lo que quedaba de cerveza por la ventana, no se acordaba si también los envases. Que en el camino de regreso le decía que perecía un “zombie” y ella que estaba mareada, le daba vuelta todo y estaba asustada, tenía miedo que pudiera hacer algo más. Cuando llegaron a la casa, se detuvieron y él bajó a abrir la puerta y la ayudó a bajar y a cruzar, caminaba como si estuviera borracha, la acompañó hasta la puerta de su casa y se fue. Ella hizo como que ingresaba a su casa pero no entró, estaba traumada, que desde el lugar llamó a un amigo con quien había estado saliendo y le tenía mucha confianza y le contó lo que había pasado.

Cerca de la seis de la mañana volvió a su casa. Se acostó pero no pudo dormir, hasta que les contó a sus hermanos. A la noche ya en casa de sus padres y todos sus hermanos presentes, cuando su padre se fue a bañar, su madre, como si sospechara algo, preguntó: “Vivi qué te pasa, contame”, que ella lloraba, no le podía contar, sabía que su mamá iba a reaccionar mal, y fue su hermano quien se le dijo, que ella solo pudo decir que sí, que era verdad. Su madre se puso a llorar, le pegaba a la pared, en ese momento salió su padre del baño y le preguntó si realmente había sido cierto, no le dio detalles, le dijo que sí, que era así. Solo le dijo que su tío Hernán había abusado de ella. Al volver a su casa, su padre regresó con un ataque de nervios ‘impresionante’ (sic), diciendo “vamos a hacer la denuncia”, lo que así hizo en la Comisaría de la Mujer.

La credibilidad de la víctima

Al decir del fallo, la credibilidad que merecen los dichos de la víctima se encontró avalada por su lineal relato de los hechos que efectuó a las personas más allegadas, amigos y familiares cuyos testimonios, escuchados en la audiencia, permitieron corroborar que la versión que proporcionó de los hechos ha sido la misma.

Los testimonios referidos reflejan de modo unánime el estado anímico de la joven con posterioridad al hecho, de conmoción y de profunda perturbación que la afectaba; todos ellos resultaron coincidentes sobre la versión que les proporcionó la nombrada de cómo acontecieron los hechos, no advirtiéndose en ningún caso que hubiere en su exteriorización un valor agregado que pudiera responder a un ánimo de perjudicar a quien, hasta ese momento, mantenía con toda la familia un estrecho vínculo. A ello agregó, de modo principal al creíble relato de la víctima, los testimonios de sus padres, quienes mantuvieron un contacto directo con Centurión a propósito de los hechos con presencia de otras personas; ello permite abonar de un modo convincente la existencia cierta del hecho y la autoría atribuida en el mismo.

La credibilidad que transmitió la víctima también fue avalada por el informe psicológico realizado, agregado por lectura.