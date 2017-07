Bomberos tuvo que intervenir por incendio en una casa de Gaucho Rivero al 200

A las 10.25 se originó un pequeño incendio en el domicilio de Gaucho Rivero 262 a causa de un desperfecto eléctrico, para lo cual fue necesario solicitar la presencia de personal de Bomberos para que controlara el hecho.

Laura Porté y Pablo Cornes, los propietarios de la vivienda, explicaron que, al momento que la mujer encendió la pava eléctrica sintió un chispazo en la habitación que funciona como sala de juegos. Seguidamente, intentó comunicarse con un electricista para verificar el inconveniente, cuando un vecino le avisó que salía humo por la ventana frontal que da hacia la calle.

Al parecer, dos cables de una luminaria se tocaron, ocasionaron un cortocircuito y encendieron el ruberoid que se encuentra en el entretecho, una especie de viruta que se utilizaba antiguamente como aislante.

Afortunadamente, el fuego no tomó magnitud y no causó daños en la casa, sólo en el techo. Los

bomberos utilizaron matafuegos para mitigar el fuego, en vez de agua, para no destruir el techo a causa del caudal y la presión.