Asalto a una familia en Novoa al 700

Alrededor de las 13, Pistone llegó a su casa, con domicilio en Mayor Novoa al 700, y se encontró con dos hombres armados de entre 30 y 40 años dentro que lo maniataron, como ya lo estaba su esposa, con elementos improvisados que encontraron en la casa. Los delincuentes se dispusieron a buscar dinero durante una hora alrededor de la vivienda, ya que afirmaban tener un dato, que se había realizado una transacción importante por una cuantiosa cantidad de dinero. Sin embargo Pistone negó contar con dicha cantidad de dinero o joyas.

“Lo más inteligente es dejarlo tranquilo”, afirmó Santiago. Además, señaló que prefiere tener dinero en su casa antes de que los delincuentes se violenten cuando no encuentran lo que van a buscar, ya que no es la primera vez que sucede un hecho delictivo. Detalló que no se los notaba alterados, nerviosos o violentos, y operaban a cara descubierta.

En medio del accionar, uno de los ladrones recibió el pedido llevado por el supermercado y le pidió al mandadero que regresara en unos minutos porque su pariente no estaba para pagarle. Por lo que, luego de pasado el periodo, regresó al domicilio y se encontró con el operativo policial.

Con la denuncia radicada en la comisaría Primera, los afectados deberán realizar reconocimientos.