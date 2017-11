Sepelios y participaciones

VICTORIANO ELISSONDO

Q.E.P.D. Falleció en Tandil el 15 de noviembre de 2017 a los 53 años.

Su esposa María Concepción Plorutti de Elissondo; sus hijos Delfina, Victoriano y Camila Elissondo; sus hijos políticos Mariano y Paloma; su madre Mariví; sus padres políticos Eduardo e Inés; sus hermanos Victoria e Ignacio Elissondo; sus hermanos políticos Gustavo (f), Jorgelina, María Eugenia, María Paula y Walter (f); su nieta Justina; sus sobrinos Dolores, Julia, Victoria, Soledad, Ignacio, Tomás, María, Victoria, Constanza y Antonio; y demás familiares participan a sus amistades y allegados su triste partida. Sus restos son velados en avenida Avellaneda 1323 departamento “B” y previo oficio religioso a celebrarse en el oratorio de la empresa, recibirán inhumación hoy a las 9 en el cementerio Parque Pradera de Paz. Domicilio de duelo Carriego 341. Servicio Casa Crespo, Iacaruso y Santillán SRL. Avenida Avellaneda 1323. Teléfono Fax (0249) 442 – 5000 (rotativas). En Buenos Aires 2da Rivadavia 14589 – Teléfono (011) 4658 – 4361. En María Ignacia (Vela) Uriburu 1257 – Teléfono (0249) 449-1012. E-mail: casacresposrl@gmail.com – Casas adheridas a FADEDSFYA.

Tus amigos de la “Peña de los miércoles”, Alejandro, Pablo, Diego, Daniel, Luis P., Guillermo C., Fernando, Jorge, Juan, Guillermo G., Oscar, Marcelo, Gustavo D., Alejandro C., Ignacio y Gustavo R., participan con gran pesar su fallecimiento. “Y si, querido Víctor, tenía que ser un miércoles, el Día de Encuentro, el Día de la Peña, desde hace más de 30 años, el día de las risas, discusiones, gritos, cantos, peleas. El Día de los amigos, no necesitábamos el 20 de julio para festejarlo y vos, justamente vos, eras el “nervio motor” para que suceda. El que desde temprano organizaba o decía “¿quién cocina hoy?, no se hagan los b…”, jajaja lindo tipo. Amigo, consejero, cascarrabias, simpático, de un humor genial, áspero, picante. Nos hacías reír mucho. Te vamos a extrañar, pero seguirá el grupo en el whatsapp, las cargadas, nos encontremos a veces. Será duro pero, en tu homenaje lo haremos. Hoy decimos que te adelantaste en el viaje, como hace poco se nos fue El Teta. Te despedimos en grupo, unidos en el dolor pero también nos permitimos mirar al cielo, tomar un gin tonic y brindar en tu memoria. Se nos piantará un lagrimón, también una sonrisa. Saludamos a tu hermosa y querida familia. Siempre en nuestros corazones señor presidente de la Peña “Once y nada más”, Victoriano Elissondo”.

Luna, Belén, Mateo y Gastón despiden con inmenso cariño al querido Víctor y acompañan a Coni e hijos y familia, rogando una oración por el eterno descanso.

Ana María Elizondo y sus sobrinos Juan María, Elena, Mariano, Martín y Ana, Ezequiel y Silvina y María Laura Belaunzarán, acompañan a la familia y ruegan una oración por su eterno descanso.

Guillermo Brescia, Andrea Araquistaín e hijo participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

Los Cardos Rugby Club participa con hondo pesar el fallecimiento de su estimado socio y ruegan una oración en su memoria.

La Diana SCA y Carlos Rothenberger y familia acompañamos a la familia en este momento.

Fernando Alessi, su esposa Daniela Elissondo y sus hijos Simón, Bautista, Inés y Rosario participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

Miguel y Carlos Marcos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento.

La familia Cereseto lamenta profundamente el fallecimiento del querido Victoriano y acompaña a Coni e hijos en este momento.

Belaunzarán S.A., participa con gran pesar la partida de su buen amigo, acompañando a su familia con gran pesar.

Mercedes y Eduardo Cabana e hijos participan su fallecimiento y piden una oración en su nombre.

María Di Tada y Alejandro Lauro Castorino acompañan a su amiga Victoria y a toda su familia en este difícil momento y rezan una oración en su memoria.

Ricardo, Marilí Redolatti e hijos participan su fallecimiento con profunda tristeza y ruegan elevar al Señor una oración para el eterno descanso de su alma.

Elio, Leandro y María Vicente participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Ignacio.

Mito Vicente y Sonia Sinópoli participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan a los Elissondo en tan triste momento.

Esteban Elissondo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo y amigo Victoriano, y acompañan a su familia en este triste momento.

Directorio y personal de El Negro S.A., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Directorio, Centro de Imágenes Diagnósticas y personal de Sanatorio Tandil participan su fallecimiento.

Juan Amaro Schang y Fernando Schang participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Blanca y Fito Tumini despiden a Victoriano y abrazan a Coni y a los chicos.

Sus empleados Alberto, Fanny, Miguel y Alicia, participan su fallecimiento con profundo dolor, acompañan a la familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

Dos Caciques SRL acompaña a la familia en este difícil momento y ruega una oración en su memoria.

Marcelo, Taty y Fabián Loustau y familias despiden sus restos y acompañan en el dolor a su familia.

Transporte de hacienda de Carlos y Mario Crevecoeur participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor.

Rodolfo Gastaldi y familia despiden con hondo pesar a Victoriano, acompañan a la familia y ruega una oración para el descanso eterno.

Anathel Ugarte e hijos participan con enorme dolor su fallecimiento y ruegan una plegaria en su memoria.

Sucesores de Brivio & Cía S.R.L., participa su fallecimiento y acompaña en este momento a su familia y a todo el equipo de Hijos de Ignacio Elissondo S.R.L., rogando una oración en su memoria.

Sara Elissondo de Sarasola y sus hijos Pedro, Mara, Matías, Andrés e Ignacia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este penoso momento.

Susana Elissondo de Homps y sus hijos Bernardo, Graciela, Carlos, Mariana, Beltrán, Carola e Ignacio, lo despiden con enorme tristeza, rogando elevar una oración por tu eterno descanso.

Fanny Metilli de Elissondo e hijo acompañan en el dolor a la familia y piden una oración por su querida memoria.

Bernardo Elissondo y familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una plegaria por el eterno descanso de su alma.

Salgan a su encuentro ángeles del Señor, reciban a nuestro amigo y hermano Victoriano, y llévenlo a la presencia del Altísimo. Chiqui, Vero y los piojitos elevamos una plegaria por tu eterno descanso.

El consorcio de propietarios de 9 de Julio 388 participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

La administración de consorcios Morrone participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

Juan Adolfo Felice y familia participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañando a toda la familia en este tan triste momento.

Estudio Morandeira participa del fallecimiento de Victoriano y acompañan a Delfina y Coni, elevando una plegaria al Señor para que lo reciba en su seno.

Ledesma y Arana S.R.L., participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a Ignacio y familia en este doloroso momento.

Elva Arrastúa de Etcheverry e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

SUSANA LUCRECIA LETOILE DE CARACOCHE

Q.E.P.D. Falleció el 15 de noviembre de 2017 a los 62 años.

Sus amigos Mario Morello y Susana Buttini, junto a su familia participan y acompañan a Roberto, Lucrecia y Martín.

Comunidad de la escuela de Educación Secundaria 4 “Dr. Marciano Alduncín” participa con hondo pesar su fallecimiento y eleva una oración para el descanso eterno de su alma.

Susana Ortega, María Paz de López de Armentía y Cristina Macaya, despiden a su amiga con dolor acompañando a su familia.

Tus sobrinas María y Yael Letoile te recordamos con cariño y acompañamos a nuestros primos en este doloroso momento. Los queremos mucho.

ISABEL ARAMBARRY DE RIVAS (BELITA)

Q.E.P.D. Falleció el 14 de noviembre de 2017.

Sus hijas Marta Isabel y Teresita Inés (A); sus hijos políticos Enrique Mario Refojo y Daniel Eduardo Estradé (A); sus nietos Verónica Samanta Refojo y Martín Eduardo Estradé; sus nietos políticos Jorge Daniel Alí y Noelia Pérez; sus bisnietos Michelle Nina Alí y Benicio Estradé; sobrinos y demás familiares participan a sus relaciones su fallecimiento y que sus restos, previo velatorio y oficio religioso, fueron inhumados ayer miércoles a las 16 en el Cementerio Municipal. Hogar de duelo Pasaje Vázquez 450. Servicio Empresa Alessi & Manna – Mitre 451 – Teléfono Fax 442-3073 // 442-2662. E-mail: alessiymanna@hotmail.com – Adherido a FADEDSFYA. En Buenos Aires avenida Córdoba 4902. Teléfono (011) 4773 – 2800.