Sepelios y participaciones

HAYDEE SANTIAGO DE DI SANTORO

Q.E.P.D. Falleció el 16 de septiembre de 2016.

Tus sobrinos Julio, Verónica, Patricia y Gerardo Bres, te despedimos con mucho dolor y te deseamos un profundo descanso en paz y llena de luz.

ERMINDA HAYDEE SANTIAGO DE DI SANTORO

Q.E.P.D. Falleció el 16 de septiembre de 2016 a los 83 años.

El Consorcio Edificio Centinela III -Sarmiento 739- Tandil, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

CARLOS CALLES

Q.E.P.D. Falleció el 12 de septiembre de 2016.

El Edificio Fundador participa con hondo pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

RUTH BEATRIZ SCAMPINI VDA. DE NIELSEN

Q.E.P.D. Falleció el 16 de septiembre de 2016 a los 81 años.

El laboratorio Pérez Cambet acompaña a Marcelo y su familia en este momento e invita a elevar una oración por el eterno descanso de su alma. Servicio Casa Crespo, Iacaruso y Santillán SRL.

RUTH BEATRIZ SCAMPINI VDA. DE NIELSEN

Q.E.P.D. Falleció el 16 de septiembre de 2016 a los 81 años.

Los compañeros del servicio médico del Casino participan el fallecimiento de la madre del señor Osvaldo Nielsen, acompañándolo a él y su familia, en este doloroso momento. Servicio Casa Crespo, Iacaruso y Santillán SRL.

MIGUEL ANGEL CASTELNUOVO

El 21 de agosto pasado se produjo el deceso de un conocido y respetado vecino de Tandil, Miguel Angel Castelnuovo, quien estaba a poco de cumplir 85 años.

Había nacido el 29 de septiembre de 1931. Durante su niñez, la cual compartió con sus hermanos Jorge y Osvaldo, disfrutó de la vida en familia e incorporó el sentido de la responsabilidad y el amor por el trabajo, acompañando a su padre en sus tareas diarias en el famoso Bar Firpo.

Realizó sus estudios en el Colegio San José donde tomó su primera comunión el 2 de octubre de 1938.

El 30 de noviembre de 1949 ingresó en la Marina, donde permaneció hasta el 17 de enero de 1952, cumpliendo el servicio militar obligatorio en la Armada Argentina en la sede Azopardo.

Luego comenzó a realizar sus estudios de química en Bahía Blanca, volviendo a Tandil los dos años sin haber encontrado su vocación. Por lo cual, en 1956, ingresó a la Compañía de Seguros Tandilense, para desempeñarse como empleado durante 40 años.

A su vez, durante las mañanas, también realizó tareas de administración en el taller de su tío, Rufino Irastorza. Al retirarse de la aseguradora, su personalidad inquieta -ya como jubilado- lo llevó a trabajar de remisero en la empresa Remís Belgrano, hasta el año 2013.

Asimismo colaboró en la sección tenis del club Independiente, vinculado a su amigo Raúl Pérez Roldán, durante la década del ’80.

Fueron valores destacados en su persona la responsabilidad, honestidad y humildad. Le gustaba ser puntual, ordenado y meticuloso en su trabajo. Fue una persona cordial y amable en su trato con los demás, siempre respetuoso y generoso. Un gran padre y abuelo y un excelente suegro.

El 30 de noviembre de 1962 contrajo matrimonio con Noemí Angélica Conforti, con la cual compartió más de 50 años de casados, pudiendo disfrutar de festejar juntos sus bodas de plata y de oro. Del matrimonio nacieron dos hijos, Fernando y Ricardo. Tuvieron cuatro nietos, Franco, Agostina, Simón y Delfina, a los cuales quería con orgullo y se iluminaba cuando permanecía con ellos.

Durante la mayor parte de su vida fue un gran deportista, practicó natación y fútbol en el club Independiente, donde se desarrolló como entrenador de las divisiones inferiores desde 1953 hasta 1957.

También jugó al tenis y le gustaba correr. En los últimos años, y hasta su último día de vida, caminó tres kilómetros diarios, a pesar de la operación de cadera que se había practicado hace unos meses. Su tenacidad y esfuerzo no le impidió continuar haciéndolo.

Era un apasionado de las carreras de Turismo Carretera de la década del ’50, conociendo a todos los corredores que participaban y era un fanático eterno de la marca Fiat. Le gustaba escuchar tango, su música preferida, siendo Carlos Gardel su mayor referente.

Si bien gozaba de una inmensa salud física, el fallecimiento de su amada esposa el 21 de agosto de 2015 le provocó una profunda tristeza que lo afectó en el final de sus días, dejando su presencia en este mundo para ir a acompañarla en la eternidad.

JORGE OMAR REPETTO MATTETICH

A los 74 años, el 10 de septiembre dejó de existir Jorge Omar Repetto Mattetich, quien fue recordado por sus amigos con mucho sentimiento:

“Nació en Quilmes. Su abuelo materno Capitán de Ríos en el ferry que unía la Boca con Asunción del Paraguay. La familia paterna, genovesa, se diseminó entre Argentina y Perú. Su padre dedicado al comercio de mercería y regalos: Le Printemps, al cual se incorporan los tres hijos. Lo trasladan a Tandil en los ochenta, en locales de la Galería San Martín, cuando se radican aquí por razones de salud materna. El negocio lleva ochenta y cinco años cumplidos, proveyéndose en plata lappas, platerías Toledo, porcelanas tsuji, San Carlos Cristales de Santa Fe…

Jorge estudió en el Colegio San José de Quilmes, en Escuela Nacional de Comercio y de contador público en la Universidad Nacional de La Plata.

Fue profesor en el Colegio Ausonia, Comercial 3, en Colegio Nacional de Quilmes. Presidió la Cooperativa del “High School”, colegio centenario de Quilmes, fundado por Mr. Reeder, para niñas (el “Saint George” era de varones, entonces).

Sus estudios sobre cooperativismo lo acercaron al Banco Credicoop de Tandil; también fue profesor en nuestra Escuela Normal.

Melómano, gran oidor de música clásica, recopilador de las mejores obras e intérpretes. Integra una familia amante de la música: hermano Santiago violinista, Elvira pianista de primera lectura, Guillermo compañero musical sin reservas.

Su casa, un albergue para la amistad, el compañerismo, el estudio. Esos hermanos dispuestos a tender una mano y un aprendizaje a quien quiera recibirlos. El aula con pianos, ámbito de muchos cantantes que por allí pasan. Y la mesa tendida en el agasajo o la reunión. Siempre”.

OSVALDO CUVILLIER

El pasado 4 de septiembre, a los 81 años, falleció Osvaldo Cuvillier, un respetado vecino que trabajó mucho por el progreso de su zona de la avenida Cabildo.

Había nacido el 3 de febrero de 1935 en Villa Italia, barriada a la que amaba.

Parte de su vida la desarrolló fuera de Tandil, si bien su lugar en el mundo fue siempre su ciudad natal. Es así que residió en Tres Arroyos, en Orense y en Puerto Madryn, lugares estos últimos en los que pudo hacer algo que tanto le gustaba como era pescar.

Inquieto, de gran corazón y nobles principios, supo ganarse fácilmente el cariño y la admiración de quienes lo conocían.

Hace casi tres décadas y media unió su vida a su gran compañera, Nancy Pavia, con quien crió a sus hijas Vanesa Aldana y Lucía Emilse en el camino del trabajo y la honradez.

Osvaldo fue comerciante durante toda la vida, llegando a tener un autoservicio en Tres Arroyos, además de haber estado al frente de las cantinas del club Alumni de Orense y también en San Francisco de Bellocq. En Tandil tuvo varios años una frutería.

Algunas advertencias que le dio su salud hicieron que debiera cambiar su rubro laboral hacia la venta de rifas y planes de ahorro.

Como impulsor de su querido barrio Cabildo fue quien encabezó las gestiones que dieron como resultados avances centrales para la zona, como el servicio de agua, el entoscado de calles, la luz blanca, la instalación de garitas y la creación de una plazoleta.

Con la misma honestidad supo militar políticamente en apoyo al entonces intendente Julio Zanatelli, donde cosechó muchos amigos que hoy lamentan su partida.

Tras una breve pero grave enfermedad, el domingo 4 partió de este mundo, aunque quedó su ejemplo como un faro que ilumina la vida de sus seres queridos.

ERNESTO JAVIER LARSEN

El pasado 5 de septiembre falleció Ernesto Javier Larsen, quien contaba con 51 años de edad.

Había nacido en Tandil, el 26 de noviembre de 1964.

Era hijo el hijo mayor de la pareja formada por Beba Scafoglio y Ernesto Raúl Larsen, de quienes aprendió los grandes valores de la vida.

Su infancia se desarrolló en la primera cuadra de la calle Suipacha, mientras concurría a la Escuela 1. Excelente alumno y muy solidario, desde chico supo ganarse el respeto y la admiración de sus compañeros. Tales virtudes las fue profundizando a lo largo de su vida.

Su pronta partida hoy es lamentada por su familia, compañeros de trabajo y amistades.

Su mamá Beba lo despide con sentidas palabras:

“La vida nos sorprendió al verte partir tan rápido.

Nos dejaste a todos los que te queríamos con el dolor inmenso de no verte más, de no escucharte, de no estar físicamente con nosotros, pero te pudo asegurar -hijo querido- que estarás en nuestros corazones para siempre.

Tengo el orgullo de que fuiste querido por mucha gente. Eras honrado, cordial, buen amigo y buen padre de esos dos preciosos hijos que mucho te van a extrañar, pero que van a estudiar como querías.

Estabas feliz y la vida te llevó en tu mejor momento.

Hijo: te quiero mucho. Espero te encuentres con otros seres queridos y que te acompañen.

Muchos besos de Má y Pá, y espérame pronto”.

RITA ISABEL ZUNINO

A los 61 años, el pasado 4 de septiembre, falleció la vecina Rita Isabel Zunino.

Sus hijos Emilio y Marina la despiden de la siguiente manera:

“En estas palabras te quería decir gracias Mamá por darnos todo lo mejor, por criarnos de la mejor manera, por educarnos, querernos y apoyarnos para que nos esforcemos cada día por seguir adelante y ser mejores personas.

Con mi hermano Emilio te extrañamos mucho y nos haces falta, pero entendemos que no podías seguir sufriendo en este mundo.

Ahora estás en un lugar mejor.

Te extrañamos y te vamos a seguir queriendo siempre”.

ALBERTO ITALO NOVOA

El 2 de septiembre pasado, cuando contaba con 79 años, falleció Alberto Italo Novoa.

Su partida es sentida por sus hijas Maricel, Susana y Lorena; sus hijos políticos Carlos Correa, Walter Romero y Carlos Larsen; sus nietos Magalí, Marilén, Maira, Yamil, Natalia, Agustina, Alejandro, Lucas y Mía; sus bisnietos Lautaro, Tomás Ignacio y Sofía; además de hermanos, hermanos políticos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares.

Dedicatoria

“Tu ausencia se siente con dolor pero con la tranquilidad de saber que disfrutaste tu vida hasta el último instante. Los días ya no son los mismos, las risas tienen un dejo de melancolía y las noches se hacen dueñas de recuerdos permanentes.

Formaste una linda familia disfrutando de tus hijas, tus nietos y bisnietos. Pudimos compartir momentos únicos entre anécdotas e historias de vida, lejanas para algunos, pero bien tuyas.

La firmeza en tus convicciones, la sencillez y simpleza de una persona de bien eran las virtudes que transmitías. Nos enseñaste tanto que las palabras serían interminables, cada uno de nosotros tiene algo de vos y en eso está el orgullo de saber que somos tu familia.

Nos ayudaste a enfrentar cada momento con sabiduría y serenidad, mostrándonos que la fuerza para reponernos está en nosotros y las ganas y el empeño es lo que se necesita para alcanzar las metas.

Es difícil tu partida, pero estas acá, con nosotros, abrazándonos en cada paso que damos, sintiéndonos orgullosos de haber sido parte de tus días.

Porque siempre vas a estar en cada momento de alegría y de tristeza, en cada canción que nos emocione, en cada lugar que nos maraville; porque simplemente estás en nosotros, dentro de nuestros corazones…

Hasta siempre… ¡hasta el último instante! Te amamos.

Tu familia”.