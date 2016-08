Sepelios y participaciones

JOSE SILVA (PEPE)

Q.E.P.D. Falleció el 29 de agosto de 2016.

El Club Social y Deportivo Unidos de Tandil participa con hondo pesar el fallecimiento de su querido amigo y socio y acompaña a su familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

La comunidad religiosa y educativa del Colegio San José, participa con mucho pesar el fallecimiento de su alumno de 6to año “A” del nivel secundario, acompañando a su familia desde el afecto y uniéndonos a ellos en la oración por su eterno descanso.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Directivos y persona de Dacavi S.A., participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Raúl Roque Rivalotti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Carlos Giaconi, Silvana Goyeneche y Pilar Giaconi, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan elevar una oración por el eterno descanso de su alma.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Federico Mouillerón y Ariel Islas participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a Omar y familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Liliana y Jorge Garaguso y sus hijos Guido, María Paz, Bruno y Franco, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Directivos de Toledo Materiales participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Omar y familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Marta Balín de Do Cobo, Alberto Do Cobo y familia, Marcelo Do Cobo y familia y María Marta Do Cobo y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

La familia Mosca: Juan y Liliana, Paulo, Matteo y Agustina, Darío, Francesca y Filippo, con profundo dolor despiden a Estéfano y acompañan a su familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Gustavo Luis Castilla y Beatriz Troiano e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Graciela, Omar y demás familiares, rogando una oración por el eterno descanso de su alma.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Gimnasio Atenas y Beduinos Padel, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Agromedio S.A., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Vellker Investiment S.A., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

La Juve S.A., participa del fallecimiento de Estéfano, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

GNC Tandil S.A., participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Jorge Centineo, Graciela Aracil e hijos, participan y acompañan a la familia Santillán en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Carlos Galarza y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor, rogando una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Pablo Desimone y familia participan y acompañan a la familia Santillán en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Can Maresa S.A. y Ricardo Persson, participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia en el dolor.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Uzcudun S.A. y personal, acompaña a la familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

José Luis Betelú y familia participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su nombre.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Alejandro Viglezzi y Sebastián Elissondo participan con profundo pesar del fallecimiento de Estéfano y ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Agro Veterinaria Schang y La Romelina S.A., participan con inmenso dolor su fallecimiento y abraza a toda la familia en este difícil momento. Rogamos porque Dios les brinde la fuerza necesaria para afrontar tan dolorosa pérdida.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Dueños y personal de Agromega S.A., participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del señor Omar Santillán y acompañan en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Veterinaria Azcue y Elissondo, participa con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

El directorio de Pradera de Paz S.A., acompaña a la familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Horacio Morrone y asociados participa con profundo dolor y acompaña a su familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Carlos Héctor Paskvan participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Marcos Paskvan y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Gustavo Larsen y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Tandil, participa son profundo pesar el fallecimiento de Estéfano y acompaña a la doctora C.P. Graciela Abraham y su familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Bowling Palotes acompaña a Graciela, Omar, Victoria y a toda su familia en este doloroso momento y pide a Dios un consuelo para tanto dolor. Los que tuvimos la gracia de conocerlo tenemos desde hoy un ángel en el cielo.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Apymet participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a sus padres y familiares en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Rubén Manterola y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Hernán, Julieta Cagnoli y familia, Mónica C. de Gentil, Alejandra y Hugo Scaminacci, participan con hondo pesar su fallecimiento rogando una oración en su memoria, acompañando a su familia en tan doloroso momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

La Unión de Padres de Familia del Colegio San José, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Julio Muñoz y personal de Constructora CISA, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a Omar Santillán y familia en este difícil momento.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Juan Irastorza & Francisco Tobares Sociedad de Hecho y su personal, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ESTEFANO SANTILLAN ABRAHAM

Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2016.

Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Club Ramón Santamarina, participan su fallecimiento y acompaña a familia en este difícil momento.