Necrológicas

ALICIA SUSANA VIDAL DE ALDASORO (TONA)

Falleció en Tandil el 27 de octubre de 2017, a los 73 años.

Su esposo Eduardo Alberto Aldasoro; sus hijos Eduardo Jorge (f), Julio Ricardo Miguel; sus hijas políticas María Verónica Rodríguez y Paula Varela (f); su nieto Vicente Aldasoro (f); su hermana política Mirta Susana Elichiribehety, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, amigos y demás familiares sienten su partida.

Dedicatoria

Querida “Tona”, madre de mis hijos, compañera de la vida, a través de medio siglo de convivencia:

En nuestro camino aprendí que llegar a lo alto no es crecer, ni que escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ¡ni acostumbrarse es amar!

Gracias por su desmesurado amor. Gracias por enseñarnos a superar los inconvenientes que nos presenta esta vida terrenal. Fuiste una verdadera “docente” en la educación de tus hijos, ni qué decir en apoyarme en mis “locuras” en un completo silencio.

Soportaste con verdadera entereza esa lucha contra la diabetes, luchaste denodadamente para contener en su desgracia a tu hijo Eduardo Jorge y la vida te negó tener “nietos”, pero todo esto no fue impedimento para que llegara tu sobrino Felipe, para que reemplazara esas ausencias y lo adoptaste como el nieto más querido.

Te sentías feliz rodeada de tu familia y amigos que supiste atesorar en el camino por la vida, por todo ello Tona lo que deseo para vos -que ya te ganaste el Cielo- es que Dios te entregue un hermoso mañana, hermosos sueños por los que te esforzarte para hacerlos realidad; gratitud por todo lo que nos entregaste y por sobre todas las cosas deseo que seas muy feliz rodeada de quienes te estaban esperando en ese paraíso eterno.

Es por eso que te voy a sorprender, para tenerte siempre a mi lado, habitando conmigo, andando conmigo, hablando conmigo, viviendo conmigo, pese a que la rueda furiosa de la vida no me permitió tenerte siempre a mi lado.

Tona: dame fuerzas para aceptar las cosas que no puedo cambiar y valor para cambiar aquellas cosas que no puedo.

Descansa en paz. Un adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones.

Eduardo, familia y amigos”.

ADELINA PEREZ DE CESPEDES

El día 16 de octubre, a los 67 años, falleció Adelina causando un enorme dolor y tristeza entre sus familiares y amistades.

Adelina nació el 7 de febrero de 1950 y sus padres eran Manuel Pérez y Matilde De Juanini. Era hermana de Victoria, Luisa y Alberto, y sus hermanos políticos eran Modesto Bilbao, Aldo Mendoza y Ester Gelvez.

Vivió en Napaleofú, donde trabajó como empleada doméstica en distintos hogares.

El 6 de agosto de 1971 contrajo matrimonio con Adolfo M. Céspedes, con quien vivió en San Manuel hasta sus últimos días. Tuvieron dos hijos (Silvina y Ariel) y cuatro nietos (Cinthia, Julieta, Alma y Juan Ignacio). Sus hijos políticos eran Diego Marsal y Natalia Hernandorena.

Era muy alegre y su familia la consideraba una esposa, madre y abuela muy presente, siempre dispuesta a todo.

Para cada cumpleaños eran infaltables sus empanadas de carne y los pasteles que amasaba.

Durante su vida realizó distintos cursos de manualidades y jardinería, cosa que le encantaba, así como tener en su jardín todo tipo de flores. Además le gustaba viajar y concurrir a las mateadas bailables.

Sus familiares agradecen a todo el personal del Sanatorio Tandil, sin distinción de jerarquías, por la atención recibida durante su larga y triste internación.

MIGUEL ALANIS BARRANQUERO

El pasado 22 de octubre se produjo el fallecimiento de Miguel Alanis Barranquero.

Había nacido el 28 de febrero de 1938

Dedicatoria

“Es tan difícil comprender que ya no estás

y resignarse al aceptar la realidad.

Me encantaría que fuera un sueño y despertar

pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás.

Tu dejaste un gran vacío aquí, mas hoy ya comprendí.

Algún día te veré

tan solo estás durmiendo, yo lo se.

Algún día te veré y no más despedidas esta vez

Te reconoceré, te abrazaré

y al lado de tu cuello sé que lloraré.

Me mirarás y reirás,

y me dirás: ‘No muerte ya’”.

“Te vamos a recordar siempre con tu tenue sonrisa y tu gran corazón hacia todos. Tu hijo que está junto a vos, Claudio Barranquero; tus nietos Ignacio y Mayra Barranquero; tu nuera Esther Campos; yo, tu esposa Blanca Pieres; tu hija del corazón Silvana Olivera; y tus nietas del corazón Wendy Tiziana y Gretel”.

MARIA ANGELICA CRESPO DE SPROVIERI

El 26 de octubre pasado falleció una querida vecina de Tandil, María Angélica Crespo de Sprovieri.

Contaba con 83 años, ya que había nacido en la catamarqueña localidad de Icaño, el 8 de diciembre de 1933.

Era la segunda de cinco hermanos y siendo chica sus padres -agricultores- la enviaron a estudiar a Buenos Aires, con la intención de darle herramientas para progresar en el futuro. Tras algunos años residiendo con una tía, toda la familia se trasladó hacia la Capital Federal, donde su madre se desempeñó como enfermera y su padre en el rubro del seguro.

María Angélica completó sus estudios primarios en tanto que los secundarios quedaron inconclusos, en esa época.

En el año 1958 conoció a quien sería el amor de su vida, el compañero con el que transitó más de cinco décadas y media. Con Damián Sprovieri se casó en 1962, residiendo en el barrio porteño de Palermo.

Los compromisos profesionales de su esposo en la empresa Gas del Estado hicieron que la familia residiera en puntos tales como Pehuajó y General Conesa (Río Negro), antes de radicarse en Tandil en 1973.

El amor del matrimonio se coronó con la llegada de cuatro hijos: Ricardo, Julia, Pablo y Viviana, quienes han formado sus respectivas familias y residen en esta ciudad.

Angélica fue una gran madre para ellos, demostrando siempre su voluntad de crecimiento, al punto tal de terminar de grande sus estudios secundarios con la idea de desarrollar de esa manera también su vocación docente.

Volvió a demostrar su permanente predisposición a incorporar nuevos conocimientos cuando junto a su esposo decidió aprender italiano, con el objetivo de acompañarlo en ese gran sueño que era conocer a los integrantes de la familia Sprovieri que vivían en la península itálica.

Mujer solidaria, de sólidos principios cristianos, en General Conesa supo colaborar activamente con la parroquia, en tanto que en Tandil –junto a su esposo- trabajó arduamente en la Asociación de Regiones Italianas (ARIT).

Además, Angélica fue la compañera incondicional de su esposo Damián, quien debía viajar por distintos puntos del país por cuestiones laborales.

Angélica supo ganarse el respeto y el cariño de quienes la conocieron, en tanto que hoy lamentan su partida su esposo, sus hijos, sus hijos políticos Virginia, Cecilia, Guillermo y Martín; sus nietos Alejandra, Adrián, Eliana, Sofía, Francisco, Mora y Patricio; su nieta política Nadia; su bisnieto Ciro; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares y amigos.

JOSE MAXIMO AVILES

El sábado 21 de octubre pasado, a los 81 años, se produjo el deceso de José Máximo Aviles, un querido vecino de la calle Kramer, en la zona de los cuarteles.

Había nacido en Chile, el 4 de septiembre de 1936, en tanto que residía en Tandil desde hace más de cuatro décadas.

Esta ciudad fue el punto elegido para radicarse luego de trabajar en la zona, al conocer a quien fuera su gran compañera desde ese momento, Silvia Esther Cestona.

Su esposa lo recuerda como un gran compañero y un excelente padre para sus cinco hijos del corazón, a los cuales amó profundamente.

José Máximo Avilés llevaba adelante su taller de chapa y pintura del automotor.

Su partida llena de dolor a sus seres queridos, pero sin duda durante su paso por esta tierra dejó una huella y un ejemplo a seguir.

RICARDO ALFREDO LAPPANO

A los 95 años de edad, el pasado 29 de septiembre falleció Ricardo Alfredo Lappano.

Nacido en Tandil, el 26 de agosto de 1922, su esposa lo despide con amor, en la siguiente dedicatoria:

“Casi imprevistamente, compañero inseparable. Fueron 67 años vividos el uno para el otro. Toda una vida juntos.

Hacíamos caminatas largas sin cansancio y siempre recordando algo.

Trabajando y criando a nuestros hijos, tuvo el vivero “Los Cedros” por más de 40 años. César y Roberto trabajaban con él, también sus nietos Natalia y Cristian.

Su flor preferida era el jazmín.

Era apreciado y respetado por todos los que lo conocían.

Tengo la fuerza y el consuelo de nuestra familia.

Creo en Dios: El me lo dio y El me lo quitó. Una lágrima en su tumba se evapora, una flor en su tumba se marchita, pero una oración la recibe Dios para su alma.

Tu esposa Egista; tus hijos César, Stella Maris y Roberto; tus nietos Natalia, Rocío, Cristian, Marina y Guillermina; tus hijos políticos Yolanda Tassi, Antonio Villar y Olga Vázquez; y sobrinos.

Vivirás siempre en nuestros corazones. Que en paz descanses”.

FRANCISCO SANCHEZ “PACO”

El 22 de octubre, a los 91 años, falleció Francisco Sánchez, más conocido por su apodo de “Paco”.

Había nacido en Tandil, el 1 de marzo de 1926 y tenía ocho hermanos, siendo el menor de los hermanos varones.

Durante los años de su infancia disfrutó de la zona de Arroyo Seco, en tanto que luego residió en Villa Italia y posteriormente en la zona céntrica de la ciudad.

Laboralmente se desempeñó como carnicero durante prácticamente toda su vida, siendo recordada su labor en la carnicería Guffanti, de Chacabuco y Montevideo, y posteriormente en la de Metalúrgica, en la cual alcanzó su jubilación, a los 65 años.

“Paco” se casó con Gladys Martínez (f), con quien tuvo cuatro hijos: Mabel (f), Miriam (f), Marcos y Omar, y una hija política, Marian.

Tras enviudar, compartió varios años de su vida con Hilda Olivetto (f), conocida familiarmente como “Chiquita”.

Su familia describe a “Paco” como una gran persona, dueña de un carácter excepcional, con un buen humor que sabía divertir a quienes lo conocía, además de ser un excelente padre.

Sus hijos agradecen los cuidados que le brindaron en el último tiempo tanto Roxana como María, del hogar Las Marías.