Necrológicas

RUFINO RIVERO

El 27 de marzo, a los 67 años, falleció el vecino Rufino Rivero.

Había nacido el 25 de mayo de 1949 en Federal (Entre Ríos) y hoy su esposa Marta lo despide con sentidas palabras.

“Según contabas tus papás te trajeron a Tandil a los diez años y al otro día te llevaron a trabajar al campo con tus hermanos. Allí empezó una vida de lucha y de trabajo.

Nos conocimos en 1970, cuando fui a vivir frente a tu casa, en tu barrio de Villa Aguirre o ‘ciudad de Villa Aguirre’, como le decías.

Nos casamos en 1978 y desde entonces no nos separamos más.

Te gustaba mucho tu trabajo en empresas de hormigón armado, donde todos tus compañeros te querían mucho. Siempre me decían ‘¿Quién no conoce a Rufino?’.

Hasta que enfermaste y tus piernas y tus brazos no podían sostenerte allá arriba de los edificios.

Años de diálisis, transplante rechazado… Cuánto sufriste, pero siempre luchaste por seguir viviendo y seguir acompañándome, hasta que el 27 tu corazón dijo basta.

Te extraño mucho y va a costar acostumbrarnos a que ya no estás.

Marta y todos los que te queremos no te vamos a olvidar”.

ROBERTO OSVALDO RODRIGUEZ (“TOTO”)

El 1 de abril pasado, a los 86 años, se produjo el fallecimiento del vecino de Villa Italia Roberto Osvaldo Rodríguez, popularmente conocido con el apodo de “Toto”.

Había nacido en Ingeniero White, el 20 de febrero de 1931, y siendo muy chico llegó a Tandil junto a sus padres y hermanos. Era la época en la que Tandil era considerada una ciudad seca, ideal para la residencia de uno de sus hermanos, paciente asmático.

“Toto” Rodríguez fue uno de los referentes de la industria familiar Carrocerías Rodríguez, tradicional empresa afincada en Villa Italia dedicada a la fabricación, armado y colocación de cabinas para vehículos agrarios, industriales y viales.

Del matrimonio que formó con Leonor Esther Scornaienchi (f) nació su única hija, Susana Esther Rodríguez. Con el tiempo llegarían su hijo político Marcelo Puggioni; sus nietos Lucas y Natalia Puggioni; su bisnieto Valentín y su nieto político Marcelo Peralta.

Dedicatoria

“Totito:

Qué duro estar escribiendo esta dedicatoria. Son tantos recuerdos hermosos que se vienen a la cabeza cuando pienso…

Siempre vas a ser recordado por toda la gente que tuvo el privilegio de conocerte como ese gran tipo que fuiste: dulce, atento, respetuoso, amable, transparente y -por sobre todo- alegre. Esa alegría que iluminaba tu cara y contagiabas con tu amor cada lugar donde estabas y cada persona con la que trataste.

Gracias viejo por el padre que fuiste, por darle tanto amor a mamá, tu nena a la que siempre cuidaste y llenaste de palabras sabias, haciendo de ella la excelente madre que es hoy, un fiel reflejo tuyo.

Gracias por darnos la mejor infancia que pudimos haber tenido, junto a la abuela Leonor, nuestros segundos padres, esos viejos incondicionales que nos criaron de la manera más hermosa y siempre serán nuestro mayor recuerdo.

Conociste y conviviste junto a tu único bisnieto, Valentín, tu angelito, como le decías. Los disfrutaste con tanto amor y alegría como lo hubiesen hecho mis otros tres abuelos que ya no están.

Pero solo vos tuviste ese privilegio de estar con Valen y sólo Dios sabe por qué te eligió a vos para vivir esa experiencia.

No quedó nada por decir, todo lo hicimos en vida: esos eternos abrazos y los “te amo”, que gracias a Dios no nos quedaron por decir.

Hoy descansas como querías, con la abuela, con tu gran amor. Ya son dos los ángeles que van a estar cuidando desde arriba a mi hijo y eso me deja muy tranquila.

No hay un adiós, solo es un hasta siempre Abuelo.

Sé que vas a estar entre nosotros siempre, dándonos tu cuidado y haciendo que tomemos el camino correcto en esta vida, como vos lo hiciste.

Sos y fuiste nuestro ejemplo de vida.

Tus nietos Lucas, Naty y Marce; tu hija Susana, tu bisnieto Valentín y tu yerno Marcelo”.

CARLOS ALBERTO DECIMA

El pasado 25 de marzo se produjo el deceso de Carlos Alberto Décima, un querido vecino que se había desempeñado desde joven como trabajador no docente de la Universidad Nacional del Centro.

Había nacido el 17 de agosto de 1956 en Tandil, en tanto que el 3 de febrero de 1995 contrajo enlace con Teresita Ferro, con quien tuvo a su única hija, Agustina.

Dedicatoria

“Partiste de este mundo y dejaste un dolor profundo en nuestras vidas.

Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amamos.

Tu hija Agus, tu esposa Teresita; sus sobrinos Matías, Nico y Laura; tus hermanos Ana y Miguel”.

RAUL LUIS OCAMPO

A la edad de 68 años, el 23 de marzo falleció Raúl Luis Ocampo.

Había nacido en la localidad santafesina de Villa Ocampo el 10 de marzo de 1949.

Laboralmente se había desempeñado en empresas de la construcción vial, luego en la Municipalidad de Tandil y posteriormente en la Cooperativa Vial.

Actualmente, Raúl Luis Ocampo estaba jubilado.

Casado con Haydée Lardapide, tuvo tres hijos (Karina, Luis y Lucía) y dos nietos (Nekane y Nahiara).

Dedicatoria

“Queremos expresar a través de este medio, lo gran padre, gran abuelo y excelente esposo que fuiste.

El vacío que dejaste no solo es inmenso para nosotros: tus amigos, vecinos y las personas que tuvieron el agrado de conocerte te recuerdan como el gran amigo que fuiste.

El que te conoció siempre te admiró, porque siempre estuviste ayudando y dando una mano al que lo necesitaba.

Fuiste una gran persona que dejó su huella en nosotros y una admiración muy grande.

Obviamente no será fácil transitar el camino sin tu presencia, pero recordarte con una sonrisa y anécdotas será verte en la memoria de cada uno.

Estarás en otro lugar, rasgando la guitarra y cantando los chamamés que siempre tarareabas, alegrando los ángeles con tu música que llevabas con pasión”.