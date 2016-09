Necrológicas

SEVERO NORBERTO GRANERO

El 16 de agosto se produjo el fallecimiento de Severo Norberto Granero, un hombre respetado y querido.

Hoy su familia lo despide con las siguientes reflexiones:

“Desde que nacemos sabemos que la muerte es, inevitablemente, el final del camino. Sabemos que parte del proceso de vivir y persistir, sabemos que es un paso más allá en nuestro entendimiento del universo que nos rodea

Pero, a pesar de todo pensamiento racional, siempre nos resulta muy difícil separarse de aquella persona a la que amamos. El saber que no vamos a volver a tener tu presencia en cada cumpleaños, en cada Navidad en cada Año Nuevo, en cada evento familiar, nos oprime el corazón.

Abuelo Severo: todo un ejemplo de honestidad, de trabajo, de sabiduría, de incondicionalidad!

Sos el claro ejemplo a seguir para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todos aquellos que, por un motivo u otro, compartieron hermosos momentos a tu lado.

Sabemos que hoy estás reunido, feliz de reencontrarte con la abuela y con tus hermanos, disfrutando de ese descanso que tanto te merecías.

Aquí a tus hijos Alicia, Norberto y Horacio; tus hijos políticos Mónica, Héctor y Claudia; tus nietos Flavio, Fernando, Betiana, Nahuel, Emanuel, Noelia, Anahí, Nazareno, María y Victoria; tus bisnietos Esteban, Josefina, Pilar, Ramiro y primos, sobrinos, ahijados, amigos, y tanta familia que te acompañó, te quiso y te respetó solo nos queda decirte ¡Gracias Abuelo!, por haber sido un gran referente en nuestras vidas y un modelo a seguir.

Siempre estarás en nuestro pensamiento y en nuestro corazón.

MERY MENCHON DE BALDUZZI

A los 89 años, el 8 de agosto pasado se produjo el fallecimiento de una querida vecina de Tandil: Mery Menchón viuda de Balduzzi.

Había nacido el 3 de mayo de 1927 en Tandil y tuvo tres hijos del corazón, José, Carolina y Ana María.

“Amabas tus plantas; tu jardín, único como ninguna.

Todos te querían. Todos te adoraban. ¡Cómo no hacerlo? Eras única en todo sentido: la mejor mujer y madre del mundo.

Atravesaste una situación durísima en tu vida y sin embargo seguiste luchando, seguiste en la vida como la mejor luchadora. Nunca bajaste los brazos, jamás, siempre para adelante!

Te agradecemos todo en la vida, pero principalmente habernos elegido como hijos, acto de amor incondicional.

Yo, Carolina, quiero dedicarte un párrafo aparte. Decirte que fuiste la mejor mamá que Dios me pudo haber dado en la vida, que fuiste todo para mí, que teníamos una conexión única y especial; que te amé, te amo y te amaré por el resto de mi vida.

Mis hijos te amaron de una forma incondicional y fuiste una abuela muy especial. Gracias por tanto amor y gracias por querer a Nico como un hijo más (como vos decías).

Tus hijas Ana María y Carolina; tus nietos Blas, Iván y Jonás; tu bisnieto Valentino”.

ATILIO PEDRO NEWBERRY

El pasado 25 de agosto se produjo el deceso de un conocido vecino de Tandil, Atilio Pedro Newberry.

Había nacido en la ciudad de Las Flores, el 11 de noviembre de 1944, en tanto que a los 18 años se radicó en Tandil.

De joven se desempeñó en la oficina local de la Dirección General Impositiva, en tanto que luego trabajó junto a don Santiago Selvetti y posteriormente en un negocio familiar.

Formó su familia junto a Nora Edith Amatucci, con quien tuvo dos hijos: Lucrecia y Atilio. Con el tiempo se sumaron Darío Pardo y Mariana Hernández como hijos políticos. En tanto, la llegada de los nietos Martina y Santiago fue otro de los momentos trascendentes de su vida.

Atilio Newberry tuvo también participación activa en entidades de nuestro medio, llegando a ser presidente del club Ferrocarril Sud a comienzos de la década del ’90.

Además, era una persona a la que le gustaban mucho los perros y sus seres queridos tienen presente como sintió hace poco la partida de Uma, su última mascota.

Recodatoria

“Abuelo:

Te despedimos con un gran abrazo y muchos besos. Sabemos que siempre nos vas a cuidar desde el cielo”.

Martu.

MARIO CAJAL

El pasado 27 de agosto, a los 40 años, Mario Cajal (“El Negrito”, como solían llamarlo sus amigos), decidió ir a reunirse con su abuelo y su hermano, dejando un profundo dolor en sus familiares, amigos y en quienes llegaron a conocerlo.

“Marito” nació el 6 de mayo de 1976, en Tandil donde cursó todos sus estudios y transcurrió su vida.

Tuvo varias pasiones, pero sólo una lo acompañó desde su infancia hasta su último día: su querido y amado fútbol. Era fanático de Newell’s, pero a su vez en su corazón llevaba también el fanatismo por Ferro de Tandil y por su adorado club Las Toscas. En este último jugó hasta el final, donde dio todo y le dieron todo, desde un tirón de orejas hasta una palabra de aliento y sobre todo lo hicieron formar parte de esa hermosa familia llamada “Las Toscas”.

Su pareja Gabriela Tótaro, su mamá Marta Beatriz Cajal, su hermana Cintia Aranaga, su abuela Beatriz Deanes viuda de Cajal, sus hermanos políticos Cristian Cestona, Patricia Morón y Javier País, sus sobrinos y demás familiares lo recuerdan con mucho amor y rezan una oración en su nombre.

Dedicatorias

“Mi amor, como a vos te gustaba que te dijera, entraste en mi vida un 25 de agosto, robándome el corazón, hace ya once años.

Con vos aprendí a amar; me hiciste grande y fuerte. Con vos podía todo y voy a poder, porque no te gustaba que estuviera triste.

Te agradezco por tanto amor.

Voy a extrañar tus “te amo mucho, mucho”, que tan feliz me hacían.

Estoy tranquila porque estoy segura que descansas en paz, esa que acá no encontraste.

Buena estadía, y nos vemos cuando me veas.

Tu amorcito”.

“Hermanito querido:

El porque de esta terrible decisión lo saben vos y Dios, nada más.

Espero que puedas encontrar esa paz que necesitabas aquí.

Hoy elijo recordarte tal cual eras: una persona maravillosa, con tus defectos y todo. Eras un loco bueno, eras mi hermano y lo seguirás siendo por el resto de mi vida.

Hoy sé que junto al Ari y Abuelo vas a estar bien, pero acá hacés mucha falta.

Es injusto todo lo que pasó pero respeto tu decisión.

Te amo con el alma mi bello hermano. Siempre estarás en nuestros corazones.

Te amaré por siempre y te digo hasta pronto…. En algún momento nos volveremos a encontrar. Solo me toca esperar.

Te amo, mi Súper Mario!

Tu hermana Cintia”.