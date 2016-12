Las naftas aumentarán un 8% a partir de enero

Las petroleras obtuvieron ayer luz verde del Gobierno para aplicar un aumento del 8% promedio durante la primera quincena del año que viene. Será entre el 10 y el 15 de enero, según acordaron ejecutivos del sector en una breve reunión que mantuvieron con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Así las cosas, el litro de nafta súper superará los $18 en Buenos Aires, mientras que el combustible Premium ascenderá a más de $20.

En el encuentro también se abordó la que hizo desde el inicio de su gestión el ministro Aranguren sobre generar convergencia entre el precio internacional del petróleo con el local, que se hará entre enero y junio de 2017. Esta situación emparejaría el comportamiento de los surtidores locales con los del resto del mundo.

Durante este año, las petroleras aumentaron los precios tres veces, subiendo los importes en un promedio del 31%. Hubo una cuarta suba -en noviembre- que la industria estuvo esperando, pero no se concretó.

“Si yo les preguntó a ustedes cuál fue el aumento promedio de los precios de la economía de este año, todos van a decir un valor que esté cerca de 37%,40%,42%, mientras que los combustibles aumentaron un 31% en el año. O sea, que este año, (combustibles) tuvo un aumento negativo con respecto a los precios de la industria”, dijo Aranguren en una exposición reciente sobre la colaboración de distintos ministerios (Energía, Transporte, Producción) al desarrollo agropecuario.

“Creo que también el año próximo, el aumento de los combustibles, dependiendo de las expectativas que tenemos de precios internacionales y evolución del tipo de cambio, va a estar debajo del valor de este año”, puntualizó el ministro en esa disertación.

Respecto de la convergencia con los precios internacionales del petróleo, el diario Clarín publica que en el borrador que circula entre el ministerio de Energía y las petroleras, se establece que los productores de petróleo liviano (el de mayor consumo en las refinerías locales) recibirán US$ 59 por barril en enero, pero esa cifra irá cayendo hasta US$ 55 en junio, donde la industria se regirá por libre oferta y demanda. Ayer, el precio del WTI (la referencia internacional para petróleo liviano) estaba en US$ 53.

El precio promedio de nafta en el mundo es de US$ 0,97. En la Argentina, quedaría cerca de US$ 1,20 tras el próximo aumento. Los expertos locales se enojan con esa comparación.Dicen que la carga impositiva local (más del 41% en la nafta premium, por ejemplo) distorsionan la comparación internacional.

Fuente: Política Argentina