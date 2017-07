Florencio Randazzo cuestionó la “soberbia” del kirchnerismo

El precandidato a senador por el Frente Justicialista Florencio Randazzo cuestionó la “soberbia” y la “obsecuencia” en el kirchnerismo, le envió un duro mensaje al presidente Mauricio Macri y advirtió que su espacio buscará “ser Gobierno en 2019”.

“Tenemos rebeldía. Nos rebela la soberbia, nos rebelan los jefes y la obsecuencia, pero sobre todo nos rebela este Gobierno insensible”, sostuvo Randazzo en el acto de lanzamiento de su campaña electoral para las PASO, en su rol de precandidato a senador nacional por Cumplir, corriente del PJ bonaerense..

Y advirtió: “Queremos construir una posición seria, firme y amplia. ¡Pero no nos conformamos con ser oposición sino que queremos ser Gobierno en 2019 para ser una alternativa!”.

Además, en un mensaje que dirigió directamente a Macri, el exministro de Transporte sostuvo: “En estos 18 meses no tomó una sola decisión política a favor de la gente. No existe política económica si la gente no está adentro, por eso le pedimos que urgente cambie la política económica porque esta destruyendo la Argentina”.

En otro momento enfatizó que “ser peronista es actualizar nuestras ideas todos los días. Y hoy las sintetizaría en tres valores fundamentales que hoy se han perdido y debemos recuperar: No robar, no mentir, no votar jamás una medida en contra de los intereses del pueblo”.

Randazzo habló desde un escenario montado en centro del Complejo República de Venezuela de Bolívar, que simuló un ring de boxeo.