Cristina lanzó ante una multitud “Unidad Ciudadana”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó hoy Unidad Ciudadana, el espacio político que ella conformó y conduce, en un acto en el que no anunció si será candidata a senadora, aunque pronunció un discurso de campaña y convocó a sumarse para “poner un límite al gobierno” nacional.

“Yo quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los que sufren, los que necesitan, los comerciantes que tienen que levantar la persiana, los empresarios que dan trabajo. Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas”, dijo la ex presidenta al presentar en sociedad el Frente Unidad Ciudadana.

Cristina Kirchner comenzó su discurso poco después de las 15 en una tarima que se colocó cerca del centro del campo de juego de la cancha del club Arsenal de Sarandí, para permtir que el público, que colmó el estadio Julio Grondona, pudiera rodear el estrado.

En líneas generales, los asistentes respetaron la consigna de concurrir sólo con banderas argentinas, sin pancartas partidarias y sin slogans políticos.

“Yo he tenido en mi vida todos los honores y cargos que me dieron ustedes. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón”, dijo Cristina Kirchner al inicio de su discurso, con lo que comenzó a quedar en claro que no anunciaría si será candidata.

Y agregó que Unidad Ciudadana se encamina a los comicios legislativos de octubre para “representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso”, y “ponerle un límite a este gobierno”, para que “pague el ajuste que generó”, mientras los asistentes le reclamaban con cánticos que sea candidata a senadora.

La ex mandataria, que fue dos veces presidenta con el Frente para la Victoria, herramienta electoral hoy extinta, se refirió a la gente que la escuchaba como “compatriota” -en una clara diferenciación de la categoría “compañero”, tan afin al peronismo- y en todo momento habló de “unidad de todos los argentinos y argentinas” sin banderas políticas.

“Estoy profundamente convencida que esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad, no es una cuestión de partidos políticos”, dijo, porque “los aumentos de precios y de tarifas son para todos y no dependen del escudo político” que se lleve.

En la segunda mitad del discurso, Cristina invitó uno a uno a más de dos decenas de personas a las que convocó a la tarima llamándolos por su nombre, y contando luego el problema puntual que cada uno tenía, producto “de las políticas del gobierno”.

“No invitamos a silbar, venimos a ayudar a construir, a organizar y a movilizar a esta sociedad”, dijo la ex mandataria cada vez que se escucharon silbidos o expresiones agresivas hacia el actual gobierno desde el campo de juego de la cancha de Arsenal, donde estaba la gente y donde también se vio a su hijo Máximo Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kiciloff, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y al diputado Héctor Recalde, entre otros.

Un rato antes, a los cánticos de “Cristina senadora” se sumaron los de “Cristina Presidente”, a lo que ella respondió que lo importante no era que “un dirigente llegue al 2019” (elecciones presidenciales), sino que “los argentinos lleguen” a esa fecha.

En una crítica más al gobierno, la ex mandataria dijo que el problema en Argentina es “matemático”, y que lo tiene el país, “pero también cada argentino en su casa”.

“La matemática es una sola. En Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, el problema es que los números no dan, los números no les están dando al gobierno, ni a los comercios, ni a las pymes, ni a la gente en sus hogares”, cuestionó.

En este marco destacó lo “importante” de “esta Unidad Ciudadana”, para “representar a las voces, los intereses, las necesidades y todos los problemas que tiene la sociedad”.

Finalmente, en el marco de una acotación que hizo unas de las personas que la ex mandataria convocó a la tarima, respecto al desabastecimiento de medicamentos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, dijo en alusión a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: “Podrás tener coaching, podrás guionar los discursos, podrás poner carita de buena, a mi no me salió nunca, pero esta es la realidad que tenemos que enfrentar”.

Fuente. Télam