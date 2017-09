Vecinos volverán a marchar por las estafas en la compraventa de vehículos

Al igual que el 31 de agosto pasado, vecinos afectados por estafas en la compra y venta de vehículos volverán a marchar hacia el Municipio para pedir respuestas a la problemática que atraviesan.

La convocatoria es a las 17.30 de hoy en la esquina de Mitre y Rodríguez, desde donde se movilizarán hacia el Municipio alrededor de las 18.

Fabiana Tiseira, la organizadora de la marcha, explicó que “hasta ahora no tuvimos respuestas. De la comisaría Segunda llamaron a una de las víctimas para que fuera a declarar de nuevo pero no pasó nada. Así que no hay mucho avance”.

“Todos los días nos enteramos de nuevos casos. Hice el evento público hace como dos semanas en el Facebook, que lo estamos compartiendo para que se puedan acercar todos los afectados por estos estafadores”, afirmó en diálogo con El Eco de Tandil.

Los afectados decidieron realizar una nueva convocatoria ante la falta de avances en las causas de estafas en las que fueron víctimas, hecho que hicieron público el 31 de agosto pasado con una manifestación que terminó con un diálogo con autoridades comunales, que en esa oportunidad se comprometieron a acompañarlos en el reclamo. u