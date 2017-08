Vecinos del barrio Arroyo Seco se reunieron por la inseguridad con referentes policiales y judiciales

Vecinos del barrio Arroyo Seco, delimitado por las calles Pedersen, Circunvalación, Reforma Universitaria y Ruta 226, se reunieron con referentes policiales y judiciales para tratar el tema de la inseguridad que viven y que se ha incrementado en los últimos seis meses.

Estuvieron presentes en el encuentro el jefe de la comisaría Cuarta Darío Fresco, el defensor oficial Carlos Kolbl, el presidente del foro de seguridad Juan Claudio Morel y Julio Pagola, también del foro, además de una treintena de vecinos de la barriada, y algunos de barrios aledaños como el de Graduados y El Paraíso.

Emilio Guerrero, el vicepresidente de la comisión vecinal de Arroyo Seco explicó que a partir de la situación de inseguridad que se produjo en el barrio surgió la idea de organizar ese encuentro para “básicamente traer a personas que tengan conocimiento sobre las leyes, sobre qué podemos hacer ante una situación de inseguridad, qué no debemos hacer, tener un poco de conocimiento porque generalmente cuando se producen estos hechos los vecinos no saben cómo actuar y no saben si a veces en un acto de defensa están cometiendo algún error o no”.

“Lo que intentamos hacer como comisión es tratar de contener al barrio, de organizarlo, de resolver algunos inconvenientes que hay en este momento, y con eso tratar de todos juntos ayudarnos a mejorar una situación que por momentos es muy compleja”, afirmó.

Incremento de delitos

Aseguró que se incrementaron los delitos en los últimos seis meses y consideró que es importante tener este tipo de reuniones “porque los vecinos del barrio somos los que sabemos cuál es la situación y es una manera de acercar información concreta y clara a las autoridades para que puedan colaborar a resolver esta problemática”.

Por su lado, Martín Duringer, presidente de la comisión vecinal del barrio, explicó que se organizaron a partir de la cantidad de hechos delictivos que tuvieron y eso también les sirvió para “trabajar sobre otras problemáticas como las calles que no tienen nombre, que a veces están rotas, el tema de la inseguridad que es lo que más nos preocupa, las luminarias, porque es una zona de quintas donde han crecido las plantas y a veces tapan los focos”.

“Estamos todos muy conectados, creamos un grupo de whatsapp, donde nos relacionamos y otro de emergencias, pero muchas veces los vecinos nos cuestionaban que los ladrones entran por una puerta y salen por la otra, ante esas cuestiones decidimos llamar a profesionales de la Justicia para que nos evacúen todas las dudas”, indicó.

Vecinos, codo a codo

Duringer sostuvo que “nosotros somos conscientes de que los tiempos institucionales no son los humanos. Tenemos desde robos menores hasta mayores. Estamos hablando de una zona de quintas que tiene muchos lugares para escaparse, son pocos vecinos por cuadra, pero estamos muy bien organizados y también contamos siempre con el apoyo de la Policía Local y de la comisaría Cuarta, con el comisario Darío Fresco que siempre está a nuestra disposición”.

“Han pateado puertas, han ingresado a casas, eso es lo que consideramos robos mayores. Una de las cosas que nos sirvió muchísimo es el tema de la policía de proximidad, creo que esa es la clave, cuando la policía se da a conocer en el barrio y el vecino puede interactuar todo se hace mucho más fácil. Hay que llamar al 101 siempre, y hacer la denuncia, aunque sea por el robo de una garrafa”, recalcó.

Además, contó que están haciendo relevamientos de las denuncias realizadas por los vecinos y destacó que se ayudan entre ellos, que se dieron cuenta de que “la única manera es el vecino codo a codo, y a largo plazo presionar a la Justicia”.

“Algunos vecinos plantean el hecho de las armas de fuego, peor no nos parece una buena idea porque no estamos preparados psicológicamente para algo así, y es un peligro, creemos que tiene que actuar la Justicia que para eso están preparados. Apostamos a lo preventivo”, afirmó.

Pero Emilio Guerrero agregó que apuntan no solo a lo preventivo, pero “no es lo único que nos interesa, también nos interesan las políticas a largo plazo”.