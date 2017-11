Vecinos de Villa del Parque aseguran estar “excluidos de toda política de urbanización”

Vecinos de Villa del Parque alzaron sus voces nuevamente para reclamar que el Estado municipal los tenga en cuenta a la hora de establecer la agenda de obras, porque sienten un total abandono en todo sentido. Sin gas, agua, cloacas, sin iluminación y con las calles intransitables, los frentistas aseguran estar “excluidos de toda política de urbanización”.

Mónica Rojas, de la entidad vecinal de Villa del Parque, lamentó que “desde que se inició la comisión nunca obtuvimos respuesta de nada del Municipio. Nuestra zona quedó excluida del proyecto de urbanización integral que se planteó. No tenemos asfalto, gas, no va a ser para todo el barrio la red cloacal, no hay buena iluminación, no hay cordón cuneta, las calles no están bien señalizadas”.

Además, cuestionó que se hizo el anuncio del asfalto para la calle Del Libertador, pero “lamentablemente no se llevó adelante, estamos entrando en diciembre y quedó excluido también”.

Mauricio Sigampa, el presidente de la comisión vecinal, afirmó que no entienden por qué no se pavimentó esa arteria y criticó que “la plata está, salió en todos los diarios. Lo mismo pasa con el gas de Las Tunitas, es la cuarta vez que lo anuncian en los medios. Tengo todos los recortes del diario y nunca se hizo esa obra. Se informa, la población cree que la obra se hace y después no se hace”.



Necesidad de

infraestructura

Aseguraron además que al ser Del Libertador una arteria central para el acceso a la barriada, ocurren gran cantidad de accidentes porque la calle es muy estrecha, es doble mano y no hay señalización. Por tal motivo, solicitaron en diversas oportunidades que abran el pasaje Potrerillos, hasta Juldain y también Matorras de San Martín, entre Del Libertador y Juldain.

Mónica Rojas indicó que esa intervención “por un lado, va a favorecer la prevención de accidentes y por el otro, también es un factor que va a ayudar a la seguridad, porque son todos espacios que lamentablemente cuando ocurren hechos delictivos, acortan por esa zona”.

La vecina analizó que “la crisis social aumenta día a día y va de la mano de los hechos delictivos. Por eso creemos que un proyecto de urbanización va a nuclear diferentes factores, desde la infraestructura del barrio, hasta la seguridad, porque en cualquier momento va a suceder una desgracia. Yo particularmente creo que ningún pibe nace chorro, y los chicos que salen a delinquir son producto de este sistema. Ya hay vecinos armados, pero personalmente creo que los pibes no tienen la culpa, lamentablemente son víctimas de este sistema”.

Excluidos

En ese contexto, destacó la importancia de que se concrete el proyecto de urbanización que en un momento se había planteado para Villa del Parque y Las Tunitas, porque “todo quedó postergado. Lo único que iniciaron es la instalación de la red troncal de cloacas en determinada zona, pero nada más. No es para todo el barrio”.

Además, aseguró que como es zona de sierras, las calles están “totalmente deterioradas, uno porque vive ahí se la banca, pero vienen amigos y no pueden creer que estamos a 15 cuadras de la Municipalidad y no tenemos asfalto, se han quedado ambulancias, patrulleros, autos particulares”.

“Cuando lo denunciamos, arreglan las calles pero no hay un mantenimiento sistemático”, criticó. Y lamentó que “estamos excluidos de toda política de urbanización”.

Describió que “es un barrio que está creciendo, el Procrear tuvo un impacto muy fuerte, y muchas familias optamos por construir en la zona porque estamos a 15 cuadras del centro. Los vecinos seguimos apostando a vivir en el barrio, pero esperamos que el Municipio lleve adelante una política integral para Villa del Parque y Las Tunitas”, sostuvo.

Sin embargo, recalcó que “primero queremos que materialicen las acciones que anunciaron y no concretaron, como el asfalto de Del Libertador, pero lo que queremos es un proyecto integral para toda la zona, que tengamos todos los servicios porque además pagamos por eso”.

Un reclamo

constante

Mauricio Sigampa recordó que desde 2015, cuando formaron la comisión, no obtuvieron respuestas a ninguno de sus pedidos.

“Lo que nos llama más la atención es que (Miguel) Lunghi prometió un obrador en toda la ciudad, y la verdad que nosotros como barrio periférico, que Las Tunitas sale todo el tiempo en los diarios por inseguridad, no se hizo ninguna obra”, criticó.

Agregó que “si no se urbaniza el barrio, no va a mejorar nada. Las calles son un desastre. El tema cloacas hace mucho daño porque como vivimos en una pendiente, la cloaca del vecino le cae al que vive más abajo”.

Y aclaró, respecto a la obra de cloacas que anunció el Municipio, que “ahora en realidad no se está haciendo ninguna obra de cloacas. Lo que sucede es que parte de Villa del Parque y Brisas de Lago como obra privada, los vecinos le pagaron a una empresa y no tienen dónde conectarla, entonces el Municipio sí o sí tiene que llevar el colector cloacal hasta ahí”.

El vecino lanzó que “todos los funcionarios en campaña hablaron de Las Tunitas, pero ninguna obra de las que prometieron se concretó, ni el playón deportivo, ni el gas, ni la urbanización, ni cordón cuneta, cloacas, nada; ni siquiera el recambio de luminarias, hay calles que están a oscuras”.

Además, contó que hay familias que se tienen que calefaccionar con electricidad y gastan 3 ó 4 mil pesos por mes. Y también hay familias que debieron abocar el aguinaldo para pagar la calefacción.

“El Municipio nos mostró un proyecto de urbanización, jamás se concretó ni eso ni nada. Habría que preguntar cuántos camiones recolectores rompieron en el barrio por el estado de las calles”, finalizó.