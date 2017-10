Vecinos de La Elena volverán a pedir al Ejecutivo que haga la obra y le cobre luego a cada frentista

Vecinos de La Elena definieron este jueves, en el marco de una nueva reunión en el barrio, renovar el pedido al Municipio para que se haga cargo del costo de los trabajos restantes de la obra de agua y que luego se encargue de cobrarle a cada propietario.

En la oportunidad, el presidente de la comisión barrial, Luis Albornoz, les transmitió además que desde la Dirección de Obras Sanitarias le habían confirmado en horas de la mañana la decisión de “incrementar en una cuadra más la conexión de nexo de 600 metros, realizada por la empresa Salvi, en calle Calihue entre Giaconi y Pierroni; y una cuadra de cañería de 75 milímetros, en Pavón entre Calihue y Perdiz”.

En el encuentro, los frentistas también discutieron sobre problemas de seguridad, estado de calles y calidad del transporte urbano de pasajeros por parte de la Línea 502, temas que -anticipó Albornoz- planean volver a plantear al intendente Miguel Lunghi en los próximos días.

El pedido



“Decidimos ratificar lo solicitado al Gobierno municipal hace ya algún tiempo de permitirle a los vecinos que no puedan afrontar el costo de la obra contratando a una empresa privada, poder llevarla adelante afrontando lógicamente los costos de la misma bajo la estricta supervisión de Obras Sanitarias”, afirmó el referente barrial en diálogo con El Eco de Tandil.

Cabe recordar que la última audiencia que mantuvieron con el jefe comunal fue en mayo pasado, en la que el Ejecutivo ratificó que no cuenta con dinero para afrontar la tercera etapa de la obra de agua y que serán los propios frentistas los encargados de costearla.

En su momento, Albornoz aseguró que no tienen problema en pagar los costos de los trabajos restantes, pero pidió que el Municipio los haga y que luego se encargue de cobrarle a cada propietario. Eso fue lo que le propusieron a las autoridades municipales, pero no fue aceptado.

Lejos de desistir, entonces, renovarán el pedido en los próximos días, teniendo en cuenta que el tercer y último tramo de la obra supera los 7 millones de pesos, dinero que en su mayor parte deberá salir de sus bolsillos, ya que el Ejecutivo ofreció pagar solamente el costo de los materiales.

El servicio

de colectivo

Por otro lado, Albornoz detalló que en la última reunión también discutieron sobre “el problema del servicio de la Línea 502, que está medio rengo; el arreglo de calles y la seguridad, por tema de alarmas vecinales y demás”.

Puntualmente sobre el transporte público de pasajeros, contó que “hay colectivos que suben y otros que no, y hace unos días nos volvieron a bajar a unos chicos en la calle, antes de entrar al barrio”.

Por lo tanto, anunció que pedirán que “la parada del colectivo vuelva al barrio porque la sacaron, algunos colectiveros diciendo que los vecinos lo habían pedido y eso es mentira. Ellos se la llevaron porque sí”.

Ahora planteó que “como no tienen la obligación de subir hasta acá porque no está la parada, hay algunos que suben y otros que no. Ayer (por el domingo) justo levanté a un vecino que estuvo una hora y pico a la mañana esperando el colectivo, que nunca llegó”.

“Y después -enfatizó el referente barrial- los empresarios como Albanese (Daniel) dicen que el sistema no les reditúa porque son pocos los vecinos que suben, pero si te dejan esperando una hora y pico, cómo vas a ir. Es lo que pasa siempre, lo esperás y no llega nunca”.

Los trabajos

anunciados



Por último, se refirió a los trabajos anunciados el último jueves desde la Dirección de Obras Sanitarias y aclaró que “les pedimos cañerías más importantes, van a hacer una de 75 milímetros, que eso lo pueden hacer los vecinos. Les solicitamos la unión entre los barrios, que no la van a hacer, y la van a tener que hacer los frentistas, que son costos altos”.

En cuanto a los plazos para el inicio de las obras, Albornoz dijo desconocerlos, pero calculó que “será pronto porque están apurados por inaugurar”.

Por lo pronto, anticipó que en los próximos días analizarán con el resto de los vecinos si pedirán una nueva audiencia con el intendente Lunghi para poner nuevamente en agenda los temas que aún restan resolver en el barrio.