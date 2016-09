Vecinos de Cabildo al 1600 aseguran que viven “tapados por la tierra”, como en el “Lejano Oeste”

Vecinos de Cabildo al 1600 reclaman hace años que se coloquen lomos de burro en la arteria por el importante flujo de vehículos que transitan por la calle y la gran velocidad a la que circulan, considerando que se trata de una calle de tierra. Por un lado el inconveniente en la vida cotidiana es la tierra que vuela permanentemente y que los hace sentir como en el “Lejano Oeste”. Por otra parte, está el temor de que pueda suceder un accidente.

Claudia Rosa Sosa explicó que tienen este problema hace años ya que es una arteria muy transitada y los vehículos levantan mucha tierra, principalmente por la velocidad a la cual circulan. Incluso a veces “no se sabe si es humo, niebla o tierra”.

“Se hace muy difícil vivir así. La calle está en bajada, por lo cual cuando llueve se hacen zanjas y la máquina viene seguido a arreglarlas pero termina siendo contraproducente porque usan la calle para andar a gran velocidad, al no haber zanjas ni pozos”, confió.

En ese sentido, admitió que “es contradictorio porque terminamos queriendo que no la arreglen porque es una manera de que anden a menos velocidad, incluso no podemos dejar a los chicos que anden en bicicleta por miedo a que los atropellen”.

“Pisan el acelerador del auto como si fuera una pista. Los fines de semana hay un grupo de motos que van a hacer prácticas por La Elena y pasan en grupo zigzagueando, levantando tierra, levantan piedras que van a parar a la vereda, es realmente un problema”, argumentó.

Por su parte, Jorge Venglisky aseguró que “vivimos tapados de tierra, como en el Lejano Oeste”.

Si bien hace años vienen pidiendo una solución, “respuesta no hay ninguna, nadie se acerca del Municipio. Hemos pedido varias veces que pongan algún lomo de burro, como hay en la zona de Uncas. Generalmente en las calles de tierra no hay lomos de burro pero en esa zona los hacen y acá no”.

“El problema es la velocidad en la que andan los vehículos, entran derrapando, se dedican a hacer coleadas con cuatriciclos, vienen a la esquina a girar en U y te tapan en tierra”, indicó.

Y afirmó que “los fines de semana es peor, no les importa si hay chicos, nada. Hace u par de días venía una señora con un bebé a upa y pasó una camioneta a toda velocidad y la tapó de tierra. No les importa nada, no miran para atrás el desastre que hacen”.

Claudia Sosa explicó que “esta es una calle que la usan como salida hacia la ruta que va hacia Juárez, y los fines de semana en particular hay mucho tránsito, además de las motos, porque tenemos la feria El Puente, que esta calle desemboca en la puerta”.

“Necesitamos urgente lomas de burro, es sin duda la solución, porque la gente no va a aminorar la marcha de otra manera y se deben tomar medidas antes de que tengamos que reclamar por un hecho más grave. Tampoco vamos a esperar que llueva y se hagan zanjas para que no corran a alta velocidad”, sostuvo.