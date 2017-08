Vecinos de Azucena y González Pacheco reclaman tener conexión a la red de agua

Vecinos de Azucena y González Pacheco, en el límite entre La Movediza y Cerro Leones, reclaman hace años que les otorguen la conexión a la red de agua, pero nunca obtuvieron respuestas. Ante la negativa, hicieron una conexión clandestina pero no es suficiente para abastecer a las cien familias que viven en las dos manzanas afectadas.

Miguel García, uno de los vecinos, explicó que en la zona viven “cantidad de familias y muchos chicos, no tenemos red, hay que traerla desde Suárez García, que son más o menos 600 metros”.

“No existimos”



Expuso que enviaron cartas con el reclamo a Obras Sanitarias, y también a la Municipalidad en diversas oportunidades, pero lamentó que “es como que no existimos”.

Los vecinos explicaron que ante esta situación, debieron engancharse a la red con una manguera que va desde Suárez García en adelante, pero no da abasto con la cantidad de familias que hay, principalmente en verano.

“Nosotros no tenemos problema de pagar el agua, el tema es que nos conecten a la red”, sostuvo.

Por su parte, Perla González explicó que hizo una carta por medio de la asistente social de Cerro Leones, llevó el reclamo al Municipio y también a Obras Sanitarias.

“En Obras Sanitarias le explicamos que en verano no tenemos agua y me dijeron que si estábamos robando agua más vale que nos íbamos a quedar sin servicio. Le dijimos que si extendieran la red nosotros no tendríamos que estar robando agua, no estamos pagando impuestos porque no nos dan el agua como corresponde”, argumentó.

La frentista lamentó que en los siete años que hace que reside en el barrio, nunca obtuvo respuestas.

“Mi ex marido junto con un vecino hicieron todo el zanjeo para conectar la manguera con el agua”, indicó.

Explicó que son un total de cien familias las que residen en las dos manzanas delimitadas por las calles Azucena, Fernández, Falkner y Alvarado y se encuentran en el límite entre La Movediza y Cerro Leones.

Derecho a

tener agua

Héctor Medina vive en González Pacheco y Azucena hace 26 años y aseguró que nunca tuvieron agua.

“Somos un barrio ya, entonces nosotros tenemos derecho a tener agua”, enfatizó.

Perla González explicó que en invierno puede sobrellevar la situación del agua pero el problema es en verano, cuando la demanda es mayor.

“En verano, hemos estado hasta un mes sin agua. En mi caso, mi hermana de Villa Aguirre me ha traído agua, o hemos cargado agua a mano o como se puede porque muchos no tenemos vehículos, lo que hacemos es recolectar agua en bidones o en tanques durante el día porque sabemos que después no hay agua, y capaz pasan semanas enteras sin agua”, graficó.

Aseguró que “en verano directamente te levantás a la mañana y no hay agua, no podés lavar, no tenés agua ni siquiera para tomar y lo mismo nos pasa a todos”.

“No estamos

en el mapa”

Medina agregó que “lo que yo voy a reclamar como el vecino más viejo que soy es que en Suárez García y azucena hay una zanja inmensa y los vehículos no pueden pasar hacia acá. No entra remís, ambulancia, nada”.

Y en cuanto al estado de las calles, afirmó que hace siete u ocho años que no pasa una máquina por la calle donde vive.

En tanto, Ana Jaramillo, aseguró que también necesitan alumbrado público, ya que de noche es una “boca de lobo”.

García remarcó que “estamos pidiendo el agua como algo esencial, pero en realidad no tenemos nada. Hace 15 días estaba la máquina en Azucena y les pedí por favor si nos arreglaba 10 metros y me dijo que no tenía orden”.

Perla González aseguró que “algunos tenemos luz, otros no. Hay familias que comparten. Alumbrado no hay en toda Azucena, acá tampoco, el único foco que anda es en la puerta de mi casa”.

“No pasan los recolectores tampoco. Estamos abandonados, no existimos, en el mapa no estamos. También tenemos eso de que si tenés a alguien enfermo no hay luz, no puede entrar una ambulancia por el estado de las calles, no viene un remís”.