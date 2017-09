Vecinos de Cerro Leones consideran que el barrio está olvidado por el gobierno municipal

Consideran que es un barrio olvidado por el gobierno municipal, ya que muchas de las cuestiones que requieren atención no han sido en resueltas. Entre ellas se encuentra el mal estado del pavimento del acceso principal, cuyos pozos son rellenados pero que en pocos días regresan a su estado anterior. A pesar de haber sido anunciada por el intendente la obra de repavimentación, los vecinos aseguran que no hay una fecha establecida. “No cabe un pozo más”, protestaron y enfatizaron: “No son pocitos, son pozos que merecen un rellenado”. En este sentido, consideraron que estas imperfecciones evitan que sus vehículos estén en las condiciones necesarias para aprobar la VTV obligatoria, ya que les causan averías mecánicas que deben reparar y les ocasionan gastos anuales importantes.

Asimismo mencionaron la cantidad de perros sueltos, de los cuales muchos son considerados peligrosos e impiden que la gente pueda transitar caminando o en moto por ciertas cuadras.

También hicieron referencia a la prometida instalación del gas, pero “acá no hay nada”, explicaron con un tono de enojo y desconcierto. “Hay un colegio y un jardín muy lindos, pero no tienen una plaza para jugar”, describió una de las vecinas. El descuidado espacio verde rotulado como plaza alberga una cancha de fútbol y dos o tres hamacas, aunque se necesitan más juegos para que más chicos jueguen y también bancos, según comentó una maestra de una de las instituciones educativas: “Una plaza de verdad, no una plaza que sea un campo”, solicitaron.

A pesar del esfuerzo por enumerar y hacer una descripción detallada de las situaciones desatendidas, solicitaron una reparación del “aspecto general del lugar”. Por último, mencionaron que hicieron reclamos en reiteradas oportunidades, pero “acá no pasa nada”, lamentaron.