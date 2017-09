Un vecino indignado por un contenedor de la comisaría en su garaje

Walter May, un vecino que vive desde 1997 en su vivienda de Fuerte Independencia 282, lindera a la comisaría Primera, denunció en “No hay dos sin tres” (FM 104.1) la presencia de un contenedor en la salida del garaje de su casa.

A dos años de haberse mudado, decidió convertir en garaje uno de los dormitorios de la vivienda, para lo cual confeccionó los planos correspondientes a dicha modificación, que posteriormente fueron aprobados por el municipio. El motivo de la decisión fue el alto caudal de tránsito que recibe la calle y dificulta el estacionamiento.

El jueves 21, Walter llegó a su casa cerca del mediodía y le fue imposible ingresar con el vehículo debido a la presencia de un contenedor que él no solicitó en la entrada a su garaje. Ante esto, llamó a la empresa propietaria, cuyo personal afirmó que, lo colocaron allí “porque Lunghi les prestó el lugar”. Luego de indagar, halló que el personal de la comisaría se encuentra realizando tareas de limpieza en diferentes sectores del edificio, para lo cual requirieron un recipiente para colocar la basura. Al comunicarse con el comisario de la dependencia, este argumentó estar autorizado por el intendente a usar el espacio perteneciente a su propiedad debido a que está en desuso, “porque no entra ni sale nadie” del garaje, explicó May.

Según explica la víctima, el color amarillo con el que está pintado todo el cordón que bordea su propiedad y continúa por el frente de la Comisaría hasta la finalización de esta, fue colocado por personal policial, sin su previa consulta. Motivo por el cual la Policía considera que puede usar ese sector según su conveniencia. De todos modos, la indignación de May se acentúa ante la presencia de una habilitación municipal que lo autoriza a demandar que el ingreso a su garaje esté libre en todo momento, por lo que no encuentra motivos para encontrarse entorpecido el ingreso o egreso del lugar.

Afortunadamente, horas más tarde fue notificado por el comisario de la dependencia policial que el contenedor fue retirado del lugar. Sin embargo, su descontento continúa a causa de los residuos producidos por la Comisaría y ubicados en lugares que no le pertenecen, con los que diariamente los vecinos de la cuadra deben convivir. Así como también por la falta de respeto y valores ciudadanos de los que el personal policial debería ser ejemplo, como lo es no ocupar un garaje, ya que asegura que no es la primera vez que sucede.