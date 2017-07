Un hombre postrado no cobra su pensión por no poder acercarse hasta el banco

Olga, una vecina de Paraguay al 1200, pide más agilidad al momento de realizar trámites para cobrar la pensión de su esposo, quien se encuentra imposibilitado para acercarse hasta el banco y realizar la declaración de supervivencia cada tres meses.

Un hombre con problemas motrices, quien tiene impedida su movilidad por completo y sufre dolores en su cuerpo con frecuencia, no pudo cobrar el monto de cuatro mil pesos correspondientes al mes de junio por no haber concretado el trámite correspondiente. Asimismo, el problema se ve acentuado a causa del mal estado de la calle donde está la vivienda, ya que los remises no quieren acercarse, así como tampoco la ambulancia para acercarlo hasta la sucursal bancaria.

Afortunadamente, su esposa cuenta con una pensión, con la cual afrontan los gastos familiares. Sin embargo, la pensión es necesaria para cubrir sus gastos personales. Es por ello que rogó que se considere algún tipo de asistencia mediante la cual una persona del banco se acerque para que él pueda firmar, sin tener que movilizarse.