Tres nuevas ambulancias para el SAME en Tandil

Se presentaron las tres ambulancias que se incorporarán al Sistema de Emergencias Médicas (SAME), que próximamente se pondrá en marcha en Tandil. Las ambulancias son unidades totalmente equipadas con aparatología de alta complejidad y comenzarán a prestar servicios en el Sistema Integrado de Salud Pública una vez que se cuenten con el plantel de profesionales médicos, que se empezó a conformar mediante una convocatoria pública.

“Esta es una buena incorporación, porque nos da otra tranquilidad. Nosotros tenemos alrededor de quince salidas de ambulancias por día, por problemas de emergencias, accidentes, etc. Esperemos que no aumente, pero es importante ante la posibilidad de tener mayor demanda”, aseguró el jefe comunal.

Lunghi a su vez se mostró confiado en conseguir al personal que cumpla las funcionaes que el SAME requiere: “Esperamos poder tener a los médicos que necesitamos para tenerlas en funcionamiento. Eso no va a ser fácil, porque hoy no tenés muchos médicos que quieran subirse a las ambulancias, pero vamos a tratar de armar una enseguida, con algún médico temporario, a lo mejor no las 24 horas, pero una vamos a movilizar”, anticipó.

Las ambulancias

Las unidades son marca Mercedes Benz, equipadas con instrumental de alta complejidad, entre lo que se destaca en cada una de ellas: un monitor defribilador, dos tubos de oxígeno con manómetros, un tubo de oxígeno ultraliviano con manómetro y otro tubo ultraliviano “mochila”.

También posee panel central de oxígeno con flumiter, equipo de comunicación VHF, bolso de trauma con felula inflables, collar cervical y manta térmica. Además de una tabla de inmovilización para adultos en madera y una pediátrica plástica, un bolso de vía aérea con oxímetro de pulso.

Un bolso de quemados, uno de partos, dos aspiradores portátiles, un glucómetro portátil, así como dos chalecos de Kendrich, dos chalecos de extracción, dos movilizadores laterales, que poseen su talla para adultos y para uso pediátrico también forman parte, así como un cardiodesfribilador.

El SAME en Tandil

En los primeros días de este mes el intendente Miguel Lunghi y la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortíz, concretaron la firma de los convenios para implementar el Sistema de Emergencias Médicas en nuestra ciudad impulsado por el Estado bonaerense.

A partir del acuerdo, la Provincia aportará las tres nuevas ambulancias que se presentaron hoy y alrededor de 15 millones de pesos al sistema de salud pública local.

Al concretar el acuerdo el jefe comunal destacó que “se trata de un paso fundamental en la integración de los sistemas de salud provincial y municipal y de la cooperación permanente entre nuestro Municipio y el Gobierno de la Provincia”.