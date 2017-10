Tras una ruidosa movilización, los enfermeros paran hoy por 24 horas y se agudiza el conflicto

En el marco del reclamo que llevan adelante por una recomposición salarial del 35 por ciento en concepto de criticidad, los enfermeros del Sistema Integrado de Salud Pública realizarán hoy un paro total de actividades por 24 horas.

La medida fue resuelta ayer en una nueva asamblea, que tuvo lugar en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, luego de una ruidosa movilización que realizaron junto a dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil a la sede de la Secretaría de Salud, en Alem 1510.

De esta forma, los trabajadores decidieron adelantarse a la audiencia de conciliación pedida por el Ejecutivo al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para este lunes, en pos de destrabar el conflicto.

Hasta el momento, las autoridades comunales propusieron una bonificación del 10 por ciento para noviembre y un 5 por ciento más para diciembre, para luego sí sentarse a dialogar y determinar las bonificaciones, ya que entienden que “no todos los enfermeros cumplen con las mismas tareas”.

Sin embargo, el ofrecimiento fue rechazado por los enfermeros, quienes en las últimas horas agudizaron aún más la lucha por conseguir un porcentaje, para todos, más cercano al 35 que están exigiendo.

La protesta

Así fue como, en representación del resto de sus compañeros, unos cincuenta trabajadores se movilizaron ayer a la sede de la Secretaría de Salud. La marcha comenzó minutos pasados de las 10 y contó con la presencia del secretario general del sindicato, Roberto Martínez Lastra, demás integrantes de la comisión directiva y delegados gremiales.

Los representantes de la órbita sindical portaron, como suelen hacerlo, sus distintivas banderas naranjas e hicieron sonar los bombos, mientras que los trabajadores por su parte acompañaron con banderas argentinas y carteles con distintas frases, como: “Enfermería unida para el reconocimiento de nuestra tarea”; “Nuestra dignidad no se negocia”, entre otras.

Eufóricos, cantaron primero la canción “Resistiré” para luego culminar la movida entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Allí, Martínez Lastra dialogó con El Eco de Tandil y explicó que, en el marco del estado de alerta, movilización y asamblea permanente, la idea fue demostrarle al Ejecutivo que “esta medida está más fuerte que nunca y que los compañeros están unidos”.

Confirmó luego que concurrirán a la audiencia de conciliación citada para este lunes próximo por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, aunque consideró que poco servirá esa instancia para destrabar el conflicto, ante la intransigencia del Ejecutivo respecto al planteo alzado por los enfermeros.

La negociación

“Ellos -en referencia a las autoridades comunales- están negados, después de tres años de promesa, y juegan a la división de los trabajadores. Están diciendo que quieren que vayan ellos a la audiencia de conciliación, desconociendo la paritaria porque yo no digo que vaya el Intendente, sino no negocio con nadie que no sea con él. Nosotros no ponemos quién va a negociar de su parte”, criticó.

Afirmó que el sindicato cuenta con “el respaldo de los compañeros y cuando queramos que alguno de ellos vaya para aclarar alguna cuestión, irá”.

En cuanto a la movilización que estaban llevando adelante, explicó que asistieron unos cincuenta trabajadores porque el resto se quedó en su lugar de trabajo. “Los compañeros están trabajando y atendiendo, no dejamos al paciente. Estamos en representación de todos los sectores”, dijo.

Aclaró que, en ese marco, la intención no era ser recibidos por las autoridades de la Secretaría de Salud, ya que “no tienen nivel de negociación” y deslizó que “tal vez nosotros también elevemos la vara y queramos hablar con el Intendente, vamos a ver, porque ellos no nos pueden decir con quién quieren hablar”.

La medida

de fuerza



Finalmente, los manifestantes marcharon hacia el centro asistencial central para reunirse con el resto de sus compañeros y decidir en asamblea de qué manera continuaría el plan de lucha.

Al salir de la reunión, el secretario de organización gremial, David Marconi, anunció que el plantel realizará hoy un paro total de actividades. “Se debatió, charló y se resolvió un paro por 24 horas para mañana (por hoy viernes), esperando una resolución”, confirmó.

Reconoció que la medida “quizás va a sorprender del otro lado”, pero se refirió a las últimas declaraciones del secretario de Gobierno, Oscar Teruggi, respecto a lo cual, deslizó que pareciera que “tienen apuro porque haya una audiencia de conciliación en el ministerio cuando, en tres años y medio, no supieron resolver esto”.

Marconi insistió luego que las conversaciones no comenzaron ahora, sino que ya llevan tiempo, con denuncias concretas por parte del sindicato y reuniones entre las partes en el marco de la intervención de la cartera laboral, por lo que fundamentó que “no pueden decir que el reclamo es político, oportunista ni ninguna de esas cosas que salen a decir y desdecirse, y que lo único que generan es más convulsión, menos tranquilidad y acortan las posibilidades de negociación de aquellos que nos sentamos en la mesa a dialogar”.

El grado

de afectación



Por lo tanto, ratificó por último la medida de fuerza prevista para hoy, pero transmitió “total tranquilidad a la población, que si bien sabemos que va a afectar, los pacientes internados y los que tengan urgencias van a ser atendidos, también las urgencias en los hospitales, como lo hemos venido haciendo incluso en el transcurso de la protesta cuando hacíamos las asambleas sin medidas de fuerza”.