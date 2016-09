Tras las dudas de la oposición, la Dirección de Niñez Municipal detalló el trabajo que realizan

Primero fue el concejal del Bloque Justicialista, Pablo Bossio, quien anunció que presentarán un pedido de informe al Departamento Ejecutivo para conocer datos de los hogares convivenciales. Luego Mario Raimondi, hombre que está vinculado de lleno en la problemática, expresó que existe un retroceso en las políticas de niñez.

A raíz de estas declaraciones, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Virginia Ramírez, habló en el programa “No hay 2 sin 3” (104.1 Tandil FM) sobre las situaciones que enfrentan a diario y echó por tierra las críticas.

Sostuvo que la “Dirección se creó el pasado 10 de diciembre y estamos en proceso de construcción como espacio institucional, pero a la vez la política de niñez por supuesto que se viene trabajando desde el Municipio, básicamente desde la Secretaría de Desarrollo Social”.

Remarcó que “ahora la Dirección viene a dar una institucionalidad en el marco de la ley 13298 del año 2005 que de alguna manera guía todo lo que es la política sobre niñez a nivel municipal y provincial. Dentro de la órbita tengo a los hogares convivenciales que en Tandil hay tres municipales y uno que es Los Peques, coordinado por Mario Raimondi”.

La funcionaria dijo que “desde el 2004 el Municipio asumió la responsabilidad de sostener a los hogares convivenciales frente al Gobierno provincial, porque hasta ese momento los mencionados hogares se sostenían por intermedio de fundaciones y organizaciones sociales”.

Incremento

Desde hace un tiempo a esta parte hay un incremento sobre medidas de abrigo y son más chicos los que necesitan esta asistencia. Señaló que “desde el comienzo del servicio de niñez local año a año hemos visto incrementada la demanda y la necesidad de atención, en lo que respecta a vulneración de derechos. Es cierto que en los últimos dos años hubo un incremento importante, esto ha sido progresivo desde el año 2008 que se inicia con la intervención en la atención de niñez en el espacio de atención del servicio local, que es de donde nosotros tenemos estadísticas ya que el servicio funciona con un registro estadístico único con la Provincia. Los números indican que desde el 2008 se han venido incrementando las intervenciones y las situaciones de vulneración de derechos”.

Remarcó que “la participación y presencia del Estado a nivel institucional es mucho más fuerte en los últimos años, tanto con el servicio local de atención directa de vulneración de derechos como también en espacios de prevención, promoción y hogares convivenciales que tienen que ver más con la protección de derechos. Hay una presencia mayor del Municipio. En la década del ’90 la presencia fuerte era de organizaciones sociales y fundaciones de la niñez”.

Al ser consultada sobre si el Estado puede hacerse cargo de la intervención de la demanda que significa cumplir con la ley indicó que “es un proceso que se impulsa desde el momento de la ley, y que en el caso específico de Tandil hemos ido avanzando progresivamente. La Dirección de Niñez es un paso en este sentido y ha sido una decisión política de este gobierno. Paso a paso se ha ido cumpliendo con una institucionalidad que requiere dar atención de la niñez y protección de los derechos de los niños en el marco de esta ley. Falta mucho todavía por trabajar, tenemos una necesidad de atención respecto a la vulneración de los derechos que requeriría mayor capacidad de personal en los servicios locales”.

“Tenemos

vacantes”

Ramírez manifestó que “en Tandil desde la promulgación de la ley tenemos vacantes suficientes para la atención de los niños, que nosotros requerimos de medidas de abrigo que implican que sean separados del ámbito familiar por diversos motivos. Básicamente tiene que ver con violencia familiar, maltrato infantil y abuso sexual. En los hogares convivenciales se protege y se sostiene el alojamiento de los chicos”.

Aseguró que “las vacantes que tenemos en la ciudad son suficientes, pero no significa que todos los chicos se queden en Tandil. Eso tiene que ver con la estrategia que se da en los servicios al momento de proteger, en muchos casos hay situaciones que requieren que los chicos no permanezcan en Tandil, que son estrategias específicas de lo que se trata la situación de vulneración de derechos. También estamos coordinados con un servicio zonal que coordina María Marino, que tenemos dispositivos institucionales en localidades cercanas, que a veces por motivos familiares se dispone que no permanezcan en la ciudad y se derivan”.

“El bloque al que asiste Pablo

Bossio no participó nunca”

Ramírez aseguró que “la institucionalidad que nos da la ley 13298 permite que Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial que trabajan directa o indirectamente con niñez, tengamos un espacio de consenso respecto del abordaje de la cuestión de la niñez a nivel local”. Añadió que “este año en particular y con la conformación de la Dirección de Niñez he venido coordinando encuentros donde participan todas las organizaciones, algunos miembros del Poder Judicial, algunos bloques de concejales, aunque hemos invitado a todos y lamentablemente el Bloque Justicialista al que asiste Pablo Bossio no participó nunca. Ese es el espacio que tenemos en donde venimos abordando cuestiones que tienen que ver con la infancia”.

No fue un dato menor el que indicó la funcionaria, teniendo en cuenta que fue el Bloque Justicialista quien solicitó un pedido de informe no participe de las reuniones que se han desarrollado. “No han participado, pero desde el comienzo que están todos los bloques invitados, incluso solicitamos un representante del bloque porque es un consejo que tiene representantes de todos los organismos. Hemos invitado directamente a Bossio a participar y no contamos con la participación de ese bloque, sí el resto de los espacios políticos”.



Hay espacios

Según lo manifestado por el concejal Bossio algunas instituciones le habían planteado la falta de respuestas al no contar con espacio físico ni profesionales, algo que se contrapone con lo señalado por Ramírez.

Dijo al respecto que “tenemos diversos espacios físicos y diversos equipos profesionales. Por un lado los hogares convivenciales tienen sus propios equipos de profesionales que cuentan con trabajador social, psicólogo y asistentes de minoridad, con espacio físico suficiente y además estamos supervisados por el ente Provincial que es el Servicio Zonal”.

Aseveró que “en los hogares convivenciales no tenemos dificultades ni con los espacios físicos, ni con equipos de profesionales que están a cargo de la atención. Respecto del Centro de Día, que funciona en el barrio El Tropezón, también tenemos un espacio físico alquilado que dispone de las condiciones suficientes para que durante el día haya actividades recreativas, culturales y socioeducativas en donde atendemos alrededor de 70 niños”.

Siguió narrando que “después está el servicio local que amplió el equipo de profesionales y en este caso el espacio físico es un edificio nuevo que funciona en la calle Alem. Desde que asumí la Dirección propuse la necesidad de comenzar con una propuesta de descentralización del servicio local. En este sentido, desde enero tenemos una parte que funciona en el Centro Cívico del barrio Palermo donde un equipo atiende toda la zona norte de la Ruta 226”.