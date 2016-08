Tras la licitación, transportistas rurales están a la expectativa de la respuesta de Provincia

Luego de un año sumamente conflictivo, los transportistas rurales esperan que a partir de la licitación que se llevó adelante ayer haya un ajuste del precio que se paga por kilómetro recorrido y que, además, puedan cobrar la deuda que tiene con ellos el Gobierno provincial y el Municipio.

Ricardo Echecoin, uno de los empresarios, explicó que ayer se presentaron los pliegos y en alrededor de dos días tendrán novedades sobre si el Gobierno provincial aceptó el presupuesto o si desestimó la oferta.

Recordó que la anterior licitación, que se concretó hace aproximadamente un mes, quedó desestimada por sobreprecios.

“Nosotros queremos que se arregle, que de una vez por todas se destrabe el conflicto, que podamos trabajar tranquilos, cobrando en los plazos correspondientes, pero no depende de nosotros”, admitió.



Solo promesas

En cuanto a los pagos, aseguró que “al día de la fecha de la Provincia no recibimos nada, solo promesas”.

Y afirmó que los únicos pagos que recibieron este año son los correspondientes a marzo y abril, que se los adelantó el Municipio.

En tanto, el plus que debía abonar por mes el Municipio, nunca se concretó hasta ahora. Al respecto, sostuvo que “no sabemos por qué. Cuando preguntamos nos dicen que hay trabas burocráticas, el dinero estaría pero tienen que mandar una confirmación de La Plata para poder destrabar el pago (que sale del Fondo de Financiamiento Educativo)”.

“En principio, ese pago iba a estar para el mes pasado pero hasta ahora no tenemos respuestas, mucha incertidumbre tenemos”, confió.



“Es insostenible

la situación”

Echecoin manifestó que haber recibido el pago de dos meses a esta altura del año “no es nada”, lo cual hace “insostenible la situación”.

“Nosotros tenemos que poner de otras actividades para seguir trabajando con el transporte escolar, está complicada la situación, pero esperemos que esta semana tengamos una reunión que nos dé un panorama de lo que va a pasar hasta fin de año”, sostuvo.

“Estamos a la expectativa y que todo se solucione para bien de los chicos y los empresarios”, finalizó.



Las gestiones

del Consejo

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar, Cristian Cisneros, indicó que “nosotros licitamos cuando La Plata lo autoriza, el mes pasado la habíanhecho pero quedó trunca porque habían pasado valores muy elevados los transportistas”.

“Estamos volcando los precios en las planillas, estamos viendo que toda la documentación sea la correcta. Es una tarea ardua, hemos hablado con los transportistas y hemos llegado a un número de acuerdo a sus pretensiones”, argumentó.

No obstante, aclaró que la Provincia “va a pagar lo que había acordado a principio de año. Ellos querían rediscutir el precio hacia agosto, por eso quedó trunca la licitación, pero llegaron a un acuerdo por el cual la Municipalidad les incrementaba cerca de un 20 por ciento”.

“La Provincia no va a ofrecer más dinero. La licitación es válida siempre que pasen menos del valor oficial, eso es lo que no habían comprendido ellos en una primera instancia, habían pasado el precio que pretendían entonces la Provincia no lo iba a pagar”, expuso.

En tanto, señaló que en general los transportistas que se presentaron a la licitación son los mismos y que se agregaron dos nuevos en la categoría remises, que son los que llevan chicos a escuelas especiales y algunos recorridos puntuales de prácticas profesionalizantes de escuelas de campo.

En cuanto a los pagos retrasados de la Provincia, indicó que “nos dijeron que ellos tienen el dinero y que en el menor tiempo posible lo van a depositar, así que calculamos que será mediados de septiembre”.

“En la Provincia dicen que el valor pretendido por los transportistas es elevado. Y que ellos pagan lo justo.

Nosotros tratamos de mediar, lo que nos interesa es que los chicos de las escuelas rurales puedan acceder a la educación, por eso hemos estado trabajando incansablemente desde que surgieron estos conflictos. Ellos dicen que en toda la provincia establecen el mismo precio”, manifestó.

Detalló que la erogación de dinero que hace la Provincia por año para el transporte de la ciudad ronda los 15 millones de pesos y en ese sentido estimó que “puede ser por eso el atraso en los pagos, por el elevado monto que deben abonar”.