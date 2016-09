Temporal azotó Tandil provocando diversos daños y caídas de muchos árboles sobre el tendido eléctrico

Tal cual como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional, Tandil sufrió en la jornada de ayer un fuerte temporal de viento y lluvia, con ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora, que provocaron algunas voladuras de techos, caídas de postes de luz y de árboles que se derrumbaron sobre cables de media tensión, generando el corte del servicio en distintos sectores de la ciudad.

La suspensión de las clases en todo el partido de Tandil parecía en principio demasiado apresurado en la jornada del pasado lunes, sin embargo fue todo un acierto por parte de Defensa Civil conjuntamente con el Municipio.

En horas de la madrugada las ráfagas de viento se hicieron sentir y se fueron acrecentando con el correr de las horas para alcanzar su pico máximo pasado el mediodía y sostenerse por la tarde, momento donde la actividad de policía, bomberos y de Defensa Civil resultó intensa y constante.

Pablo Esquivel, director de Defensa Civil, al ser consultado sobre la tarea desarrollada indicó que “tuvimos en total 120 llamados con diferentes casos que fueron desde voladura de techos, carpintería, mampostería, se tuvo que hacer señalización, trabajar en espacios públicos en 15 árboles y se sigue trabajando. Bomberos tuvo que ir a doce lugares y ninguno fue falsa alarma”.

Agregó que “se está trabajando con mucho personal en la calle, con bomberos del Cuartel Central y Villa Italia, Servicios está con una importante cuadrilla, hay cuatro vehículos recorriendo lugares lo mismo que espacios verdes públicos”.

Por último indicó que “hubo mucha derivación a la Usina por la caída postes y tendido eléctrico. El alerta sigue vigente y por lo que manifiesta el Servicio Meteorológico los vientos comenzarían a disminuir entre la madrugada y media mañana de este jueves, así que se seguirá trabajando y atendiendo el teléfono de emergencias, que es el 103”.

Voladura de techo

en Suipacha al 200

Sergio Macuso se encontraba en su domicilio de Suipacha 252, almorzando con su familia, cuando escuchó una explosión en la parte posterior de la propiedad. Pensaba que algo había ocurrido en su taller que se encuentra en esa parte del terreno, pero al salir al observar que había sucedido se encontró con que el viento arrancó de cuajo un techo de canalón de un departamento que se está construyendo.

En diálogo con El Eco de Tandil sostuvo que “en el departamento que estamos terminando para mi hija, el viento me embolsó uno de los canalones que había colocado en el techo y me arrancó casi todo, quedando solo uno puesto que lo tenemos atado con lingas. Estamos tratando de salvar el yeso para que no se rompa más”.

Agregó que “esto ocurrió entre las 13.30 y 14. Se acercaron primero Policía Local, después vinieron los Bomberos y posteriormente la Municipalidad. Los vecinos me ayudaron para tapar el techo, esperemos que merme un poco”.

Más daños

La tarea desarrollada por Defensa Civil, bomberos y policía fue mucha. Asistieron a familias en calle Paseo de los Niños al 2000 y en Salta al 1900 cuyos techos estuvieron a punto de volarse.

También la estación de servicios ACA, ubicada en la zona céntrica de Rodríguez y Belgrano, sufrió las consecuencias del temporal. Las flamantes reformas realizadas ocasionaron que por la fuerza del viento las chapas se volaran al patio interno de la empresa. Ante esta situación y a modo de prevención se decidió interrumpir, momentáneamente, el paso vehicular por Rodríguez desde Belgrano hasta Maipú.

Durante el día hubo intervención en Peyrel y Piedrabuena; calle Riatto al 2300 por caídas de árboles o postes; al igual que en De la Canal entre avenida Lunghi y Almafuerte.

El temporal afectó el cartel de la pinturería situada en calle Sarmiento entre Paz y Mitre, que quedó doblado y sostenido por los tirantes que tenía colocado.

Corte de luz en varias zonas

El fuerte viento que se mantuvo a lo largo de la jornada de ayer ocasionó la caída de árboles sobre cables de alta tensión que provocaron el corte del suministro eléctrico en distintas zonas de la ciudad.

El detalle brindado desde la Usina Popular y Municipal indicó que hubo cortes en zona La Porteña – La Elena con un total de 400 metros de tendido eléctrico en el piso ocasionado por los árboles que se vinieron abajo.

En Cerro Leones quedó sin luz y con 300 metros de tendido eléctrico en el piso por caída de árboles en Galicia y la Ruta.

También el fenómeno climático afectó Loimar, Sexta Brigada y Parque Industrial sin servicio por ramas en toda la línea. Hubo fusibles quemados en La Merced y Buenos Aires y el barrio Arco Iris. En tanto en Desvío Aguirre, El Paraíso y Don Bosco sufrieron el corte de energía porque los árboles caídos afectaron cables de media tensión.



Zona urbana

En la zona urbana, un añejo árbol cedió ante la fuerza del viento y se derrumbó ocasionando la interrupción del paso vehicular en la calle Larrea al 1400.

En tanto que en la cancha de fútbol cinco del club Rivadavia, que está sobre la calle Brandsen al 1300, se produjeron roturas de consideración. Varios postes donde estaban ubicadas las luminarias fueron arrancados de cuajo provocando al mismo tiempo la rotura de las luces y de la red que cubre todo el perímetro de la cancha.