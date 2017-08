Tandil y Pinamar firmaron un convenio de colaboración turística

Este martes el intendente Miguel Lunghi y su par de Pinamar, Martín Yesa, firmaron un convenio de colaboración turística, que establece beneficios para los ciudadanos de ambos municipios. Los jefes comunales coincidieron en que se trata de un primer paso en un camino de cooperación y trabajo conjunto.

La firma del acuerdo se hizo en el Palacio Municipal y contó con la participación del Secretario de Gobierno, Oscar Teruggi, el Secretario de Economía, Daniel Binando, la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, el subsecretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, el Director de Turismo, Alejandro Bonadeo, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, Mercedes Taurizano, y los secretarios de Hacienda, Juan Ibarguren, y de Turismo y Cultura, Eduardo Isach.

El convenio establece que dado que ambos Municipios conciben a la actividad turística como una herramienta estratégica para su desarrollo, es determinante generar y mantener vínculos orientados a dar impulso a las actividades de promoción de destinos. Se busca aumentar la promoción turística del Destino Pinamar en la ciudad de Tandil y del Destino Tandil en la ciudad de Pinamar, para lo que se implementarán diferentes acciones y herramientas conjuntas, coordinadas por los responsables de turismo de cada Municipio.

El intendente de Pinamar, Martín Yesa, explicó que “son muchos los tandilenses que van a Pinamar y son muchos los pinamarenses que vienen a Tandil. Los pinamarenses vienen a Tandil en todas las etapas de su vida, cuando son chicos para ver la piedra movediza, cuando son un poco más grandes para estudiar en la universidad, de más grandes a ver a los hijos que están estudiando acá o sencillamente a escaparse un fin de semana”.

“A través de este convenio, a través de las cámaras hoteleras y gastronómicas de Pinamar, estamos trabajando para que se adhieran a un sistema de descuentos de entre 20 y 30 por ciento, con el fin de que todos los tandilenses que puedan venir a Pinamar tengan ese descuento a lo largo del año. La idea es trabajar con Tandil para tener la misma reciprocidad. Por supuesto que esto va más allá del turismo, es un convenio estratégico con el Municipio de Tandil, una manera de acercarnos, de trabajar en conjunto, donde obviamente Pinamar tiene mucho más que aprender de Tandil, que Tandil de Pinamar”, agregó.

Por su parte el intendente Lunghi Lunghi indicó que “Martín es un intendente que se preocupa mucho y está trabajando por el bien de su ciudad y es muy importante trabajar juntos, compartir experiencias exitosas, proyectos conjuntos. Seguramente en un tiempo tendremos un encuentro con los secretarios de ambos municipios, para intercambiar ideas y experiencias y ver cómo nos podemos complementar y que políticas exitosas de cada ciudad podemos implementar en nuestras ciudades”.

“Este primer paso turístico es muy bueno, juntando mar y sierras, pero seguramente podremos avanzar en lo social, lo cultural y lo deportivo, que nuestros chicos puedan conocer el mar y los chicos de Pinamar puedan conocer las sierras. Hay muy buena voluntad, ganas de hacer y de trabajar juntos, que es lo que tenemos que hacer los argentinos”, completó.

Tandil como modelo de gestión

En contacto con la prensa, Martín Yesa, aseguró que “el intendente Lunghi es una referencia de gestión, siempre vi a Tandil como un modelo. Mucha de la gente que viene a Tandil se pregunta porque no puede pasar lo mismo en su ciudad y eso es porque es una de las mejores gestiones de la provincia de Buenos Aires, al menos en los últimos 30 años”.

“Por ejemplo Pinamar es una ciudad muy rica, con recursos naturales extraordinarios, donde han veraneado presidentes, gobernadores, diputados, gente poderosa y así y todo nunca se ha logrado tener un política turística, eso es sólo un ejemplo. Estos son los defectos de la abundancia, cuando vos tenés recursos, las cosas no se hacen de la manera más profesional posible porque es como que caen del cielo. En municipios como Tandil, donde no tenés una playa, no tenés un mar, tenés las sierras y se ha generado un moviendo a través del cual con estrategia, con unión, con reglas claras y con un modelo de gestión se han logrado cosas que en muchos de otros lugares de la provincia no pasan”, añadió.

Finalmente destacó que “en Tandil se hace todo paso a paso, hicieron todo partido a partido, agua corriente, cloacas, ocuparse de las cosas importantes de la ciudadanía, un sistema de salud ejemplar, cosas muy elementales pero que un montón de municipios no ocurren y sobre todo eso con honestidad”.