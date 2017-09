Tandil fue sede regional de la Jornada sobre Leyes de Nocturnidad

Desde las 10 de la mañana del martes se realizó en las instalaciones del Mumbat la Jornada de prevención y capacitación de las leyes que limitan la oferta de alcohol y la nocturnidad en la provincia de Buenos Aires. Organizada por el Gobierno de la Provincia y la Dirección de Inspección y Habilitaciones local, estuvieron presentes representantes de trece municipios.

Alejandro Ruffa, Director de habilitaciones, se mostró conforme por haber sido Tandil la ciudad escogida para la concreción de este encuentro, al que asistieron la directora provincial del Registro de Comercialización de Bebidas Alcohólicas, el director provincial de Fiscalización y los principales responsables de los controles directos de la Fiscalización.

Fue una jornada que estuvo enfocada en tratar las leyes y comentar las experiencias obtenidas en los distintos municipios acerca del control de las bebidas alcohólicas, a partir de la implementación de leyes que se encuentran en vigencia desde 2014. Asimismo, se posibilitaron intercambios sobre la vinculación con la Justicia, ya que la Dirección de Habilitaciones tiene injerencia en los controles, pero luego los infractores quedan en manos de la Justicia provincial, no del Juzgado de Faltas. El ente provincial es el que determina si el local debe quedar clausurado o no por la infracción a la ley provincial, cuando el caso es leve. En este sentido Ruffa aseguró que, cuando la infracción es grave no se duda acerca de la clausura del lugar.

Ruffa aclaró que la Dirección de Habilitaciones se encarga del control de campo directo, mientras que la Provincia lleva a cabo otras intervenciones en las que efectúa un barrido por la ciudad y controla los locales, sobre las que su Dirección no tiene intervención. En este sentido celebró la situación de Tandil, que se encuentra en regla, a pesar de que sí hay ciertos lugares donde se venden bebidas alcohólicas sin el registro correspondiente, pero el porcentaje es bajo.