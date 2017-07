Suplentes reclaman que se resuelva la situación del resto del barrio

Tras conocerse la noticia de que 25 adjudicatarios de las casas que construyó Eleprint van a pasar a las unidades de Riva, los suplentes del desarrollo urbanístico Procrear salieron a reclamar que también se resuelva su situación, sobre todo teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de viviendas que no tiene dueños aún. Temen que se abra el sorteo a gente nueva.

Gladys Mazzoni recordó que hace ya más de un mes que se reunieron con la supervisora de Promoción y Comunicación Procrear del Banco Hipotecario, Paola Teper, quien se comprometió a enviar información sobre la situación particular de cada uno de los suplentes para saber si tenían o no posibilidades concretas de obtener una vivienda. Además, les iba a informar cómo darse de baja del estado de suplentes para poder anotarse en un nuevo sorteo.

No obstante, al día de hoy continúan sin novedades.



Interesados

en un techo

Explicó que ahora se presenta el escenario de las 25 casas que dejaron los de Eleprint, y en las cuales están interesados. “Nosotros estamos interesados en un techo, en un hogar, sea como sea. Se elevó este pedido por escrito, agregamos un punto más, nos ayudaron (la directora de la Oficina de Defensa al Consumidor) Marcela Vairo y el (jefe de Gabinete) Mario Civalleri, para que nos dejen estar en calidad de suplentes y que nos permitan a la vez inscribirnos en otro programa de crédito. Estamos esperando que nos respondan. Hace varios meses que venimos reclamando”, sostuvo.

Por su lado, Florencia Berruti planteó que “nuestro pedido es que se contemple a los suplentes para las viviendas que quedaron, no que se abra una convocatoria masiva, y que se complete el barrio porque son viviendas que están listas y hay mucha gente que está en condiciones de pagar su casa”.

Y añadió que “es necesario que se filtre el listado de suplentes porque en dos años y medio muchos ya resolvieron el tema de la vivienda. De los que no y todavía seguimos en condiciones de pagar nuestra vivienda que hagan el listado real de suplentes y hablemos de número concreto de personas”.

“Lo que pretendemos es que se resuelva todo el barrio porque están listas las casas, es un despropósito tener gente en condición de poder pagar su vivienda y dos años esperando. Entendemos que falta la decisión y la voluntad política de las partes que ahora intervienen. Lo que pedimos como ciudadanos de Tandil es que se resuelva a la brevedad porque mientras tanto pagamos alquiler, o compartimos vivienda con otros”, expuso.

Una situación

“perversa”

Juan José Gamboa planteó que es “una situación perversa de jugar con la necesidad de la gente, porque hace dos años y medio cuando se hizo el sorteo se dijo que iban a sortear 628 viviendas y se sortearon 462, el resto nunca se sorteó. Entonces el que está en carácter de suplente no sabe qué pasa. Vivimos una incertidumbre desde hace dos años y medio tal que ni siguiera podés cambiar la heladera porque te pueden rebotar el crédito”.

“Lo que nos pareció una falta de respeto fue que se hiciera un sorteo abierto a la comunidad para las 84 viviendas de tres dormitorios que no se entiende bien cómo fue, que no sé quién se puede inscribir. Yo probé y no pude, porque te rebota cuando ponés el sueldo que ganás. Tenés que tener un sueldo de 55 mil pesos aproximadamente”, cuestionó Florencia Berruti.

Y agregó que “la persona que tiene ese ingreso mensual tiene otras posibilidades. Entendemos que para lo que se llevó adelante este barrio esa otra finalidad, queremos que se respete”.

“Nos dijeron que el banco aplica criterio de banco, así que puede vivir uno solo, con o sin hijos. Por supuesto que una persona sola puede tener una vivienda, pero con un cierto equilibrio entendiendo que es distinto cuando tenés hijos, eso tampoco está estipulado. El banco hizo un acuerdo con el Estado para que contemple las necesidades de la población, entonces no puede aplicar criterio de banco. Esto nos enoja bastante”, cuestionó.



Nuevos

titulares

Por último, Juan José Gamboa y Silvina Cejas plantearon su reclamo particular ya que son suplentes devenidos en titulares en estos dos años de espera.

“Somos titulares posiblemente de las casas que están en mal estado de Eleprint, entonces nosotros solicitamos la misma vía de excepción que los que pasaron a Riva. Hace tres meses que pasamos a ser titulares y ya estamos pagando preventa”, indicaron.