Suplentes del Procrear entregaron nuevo petitorio y aguardan reunión con autoridades

Así lo detalló a este medio María Aranda, una de las personas que lleva adelante el reclamo de los suplentes autoconvocados del desarrollo urbanístico del Procrear.

“Entregamos el viernes un nuevo petitorio a las autoridades del Banco Hipotecario y Paola Teper, de dicha entidad, nos llamó para avisarnos que entregó nuestro reclamo a Vivienda”, señaló Aranda.

En el petitorio se resalta que “el tiempo afectó a todas las personas” y piden que “se entreguen las 130 casas que están disponibles” y además que “se considere el cambio de tipología para algunos de los suplentes del desarrollo urbanístico”.

También Aranda señaló que se comunicó telefónicamente con Iván Keer, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear, y que “quedamos en juntarnos acá en Tandil con fecha a definir”.

El petitorio entregado:

Sres. Autoridades PRO.CRE.AR.,

Los beneficiarios en carácter de suplentes del PROGRAMA PRO.CRE.AR., Desarrollo Urbanístico de la ciudad de Tandil, ante Uds. nos presentamos nuevamente, agradeciendo en esta oportunidad, a la Sra. Paola Teper y todo su equipo por suministrarnos, a gran parte de nuestro grupo, la información solicitada. Si bien dicha información aclara un poco la situación de cada suplente autoconvocado, nos encontramos con algunas dificultades, es por ello que respetuosamente venimos a solicitar:

1. Que se tenga a considerar, a modo de excepción, el cambio de tipología de vivienda de aquellos suplentes que no cuenten con posibilidades de acceder al carácter de titular dentro de su tipología. Dicho pedido lo solicitamos teniendo en cuenta que nos vimos afectados por todo el tiempo transcurrido desde el sorteo de las viviendas hasta el día de la fecha (es decir, 2 años y casi 4 meses); plazo dentro del cual no podíamos inscribirnos en otro crédito del programa ya que de hacerlo perdíamos la condición de suplente del programa en cuestión. Esto nos llevó a una situación de incertidumbre total, debido a que no sabíamos con exactitud en qué orden nos encontrábamos, cuántas unidades funcionales disponibles había de cada tipología, cuál era el último número de suplente llamado, etcétera. En este marco nos veíamos imposibilitados de tomar decisiones acertadas sobre un tema tan importante y tan difícil de acceder como es la vivienda propia.

Recién en Mayo del presente año y luego de varias reuniones con distintas autoridades del programa, pedidos y solicitudes de nuestra parte, se nos envió el número de posición del sorteo, el cual se realizó el día 25 de Abril de 2015. Y más tarde aún, se nos otorgó el resto de la información.

Por todo lo planteado en este inciso, rogamos consideren nuestro pedido atento a la desazón y preocupación que nos provoca tal situación y que afecta a nuestras familias.

2. Que se contemple nuestra situación con respecto al pasado sorteo de las 82 viviendas de la empresa Riva S.A. en el cuál sólo calificaron alrededor de 40 personas de nuestra ciudad, lo cual da a entender que no hay más personas que puedan acceder a las mismas con los requisitos planteados.

Al sorteo de las mismas no se nos permitió inscribirnos debido a que debíamos realizar la baja de la calidad de suplente de lo cual no se nos otorgó explicaciones sobre la manera de hacerlo, perdiendo así nuevamente una oportunidad de acceder a la vivienda.

Al respecto, en la última reunión realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autoridades del Banco Hipotecario, sus autoridades se comprometieron a pedir la extensión del plazo de inscripción al nuevo sorteo de las viviendas del Desarrollo Urbanístico de nuestra ciudad que aún no habían sido sorteadas. Tal plazo nunca se extendió, y peor aún, el sorteo de las viviendas ya se realizó no esperando a resolver nuestra situación.

3. Que se realice lo antes posible el sorteo de unidades funcionales de aquellos suplentes que accedieron a la condición de titular y que aún no se resolvió su situación.

Por último solicitamos, con el mayor de los respetos, que ante tanta incertidumbre durante tanto tiempo se agilice la toma de decisiones acerca del programa tal como se prevé en el Decreto 146/17 en el párrafo que citamos a continuación:

“…teniendo en cuenta lo expuesto y la necesidad de agilizar la toma de decisiones sobre el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), buscando alcanzar mayores niveles de eficiencia en su implementación atento el déficit habitacional existente en nuestro país, se considera pertinente establecer que la presidencia del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, sea ejercida por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.”

A la espera de una pronta respuesta, y considerando que en sus manos está la potestad de resolver nuestra situación, solicitamos a Uds. tengan bien a considerar el espíritu de la creación del Programa y nuestro irrenunciable derecho del acceso a una vivienda digna.

Saludamos atte.

BENEFICIARIOS SUPLENTES DEL DESARROLLO URBANISTICO TANDIL