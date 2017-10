Suplentes del Procrear criticaron las condiciones del sorteo y creen que les están “tomando el pelo”

Una gran desilusión se llevaron los suplentes del desarrollo urbanístico Procrear cuando conocieron las condiciones del sorteo que les prometieron realizar las autoridades del programa. Es que ninguno de ellos estaría en condiciones de acceder al mismo.

María Aranda, una de las suplentes, explicó que luego de la larga lucha que llevan adelante consiguieron un sorteo cerrado para los suplentes, pero aclaró que fue de “palabra, nada por escrito”.

Además, no hay una fecha definida, porque “supuestamente iba a ser antes de octubre, pero todavía esa fecha no está”.

Las condiciones

El problema surgió cuando se informaron sobre los requisitos del sorteo y tomaron conocimiento de que van a regir las del programa de este año.

“Son las mismas condiciones con las que se hizo hace poco un sorteo de las viviendas de Riva y entre esas condiciones está que hay que tener un sueldo en blanco de 40 mil pesos, y un ahorro de 400 o 500 mil pesos. Pero muchas personas no cumplían con esas condiciones y debieron darse de baja”, contó en diálogo con El Eco de Tandil.

Y agregó que en esa oportunidad “se hizo un sorteo con las 82 casas de Riva, muchas de las personas, cuando fueron llamadas para presentar su carpeta, debieron darse de baja porque se enteraron que había que tener un ahorro de 400 o 500 mil pesos, entonces quedaron afuera”.

“A nosotros nos dicen ahora que van a ser esas mismas condiciones, en realidad dicen que van a empezar a llamar a partir del último suplente que han llamado a lo largo de estos dos años y medio, que no sabemos bien el número, a cuántos de ellos llamaron y cuántos quedaron sin llamar”, afirmó.

Pero señaló que en un inicio eran 800 suplentes, y de acuerdo a lo que les dijeron recientemente, aproximadamente 400 todavía no habían sido llamados.

Por otra parte, aseguró que nunca tuvieron acceso al listado, el cual habían denunciado a principios de año que se había modificado de forma arbitraria.

Sin respuestas

Frente a este panorama, enviaron un petitorio a autoridades del Procrear en el cual manifiestan la imposibilidad de acceder a las unidades habitacionales bajo esas condiciones.

Aseguró que les parece una “tomada de pelo” porque “nos dijeron que nos iban a dar la posibilidad de un nuevo sorteo por todo el tiempo que perdimos y de repente, nos enteramos de esto y no nos podemos anotar con esas condiciones”.

“Con las bases y condiciones de 2015 era mucho menos el sueldo necesario y las cuotas eran más bajas, y no necesitábamos ahorro previo”, enfatizó.

Las casas que van a sortear son “el remanente de las de Riva, que quedaban 16 hasta hace un mes aproximadamente, más las de Eleprint que se fueron liberando por titulares que pasaban a Riva, pero como todo está tan parado no tenemos información precisa”.

Además, aseguró que las autoridades no les responden y por tal motivo, no saben cuántas casas hay disponibles en total.

Respecto al petitorio, aseguró que hasta ahora no tuvieron respuestas, e incluso también mandaron mensajes y audios, pero “los leen, los escuchan pero no responden”.

“Nosotros estábamos más ilusionados con el nuevo sorteo, pero cuando nos enteramos de las condiciones volvimos para atrás, estamos como cuando empezamos”, lamentó.

El petitorio

En el petitorio, agradecieron la posibilidad de acceder a un sorteo cerrado para los suplentes de las viviendas disponibles de Riva, pero plantearon que “si bien no es confirmado el monto del sueldo mínimo requerido para acceder al crédito en cuestión, sus autoridades informaron una aproximación a los cuarenta mil pesos, lo cual dejaría fuera del sorteo mencionado a la totalidad de suplentes autoconvocados que envían la presente nota”.

“En el último sorteo realizado de las viviendas del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad en el que se sorteaban 82 viviendas, solo pudieron anotarse alrededor de 40 personas debido al excesivo sueldo requerido”, expusieron.

Y agregaron que “el sueldo medio de la población de Tandil está bastante por debajo del requerido para acceder a las viviendas de 3 dormitorios de la empresa Riva. Las pocas personas que acceden a ese monto optan por adquirir viviendas en otras partes de la ciudad, ya que la zona donde se encuentra el desarrollo no es una de las más elegidas, conocidas y codiciadas de Tandil, y prefieren adquirir casas adaptadas a su gusto y necesidad y no viviendas predeterminadas”.

“Para la inscripción del sorteo anterior ya se nos permitía inscribirnos en otro crédito del programa sin que perdiéramos la condición de suplente, no hace falta aclarar que si no nos inscribimos al mismo fue porque no reuníamos el sueldo requerido. Además, aquellos escasos suplentes que cuenten con ese monto sin duda acceden a la vivienda propia por otros medios, en vez de perder días, meses y años esperando se nos dé una oportunidad que realmente sea tal, como es nuestro caso”, manifestaron.

Cerrando

puertas

Por todo ello, solicitaron que se considere disminuir el valor del sueldo requerido, teniendo en cuenta la realidad de la población de esta ciudad y el objetivo del programa que se orienta a personas con sueldos más bajos.

Además, “la idea del sorteo cerrado, a nuestro criterio, era darnos otra oportunidad a todos los suplentes, no solo a los pocos autoconvocados que hace meses venimos trabajando en el tema, pero con esto nos están cerrando las puertas indirectamente”.

En cuanto a la edad máxima para acceder al sorteo se les informó que es de 55 años, con lo cual, pasados ya más de 2 años del sorteo para el cual se inscribieron en 2015, algunos de ellos quedarían afuera por superar dicho límite.

“Por ello solicitamos, a modo de excepción, se les permita a dichos suplentes poder inscribirse considerando el tiempo transcurrido en el que no se nos dio la oportunidad de acceder a otro crédito sin perder la condición de suplente”, finalizaron.