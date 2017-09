Supermercados cerrarán el lunes 25 por el Día del Empleado de Comercio

Nancy Clementi, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad, señaló que la adhesión o no de los comercios a la fecha con carácter de feriado nacional será una decisión individual, aunque deseó que sí lo hagan para que los empleados puedan celebrar su día.

Asimismo, confirmó que hasta el momento se encuentran confirmados los supermercados y las casas de electrodomésticos, al igual que algunos locales de indumentaria deportiva y otros de productos electrónicos. De todos modos, esto no quita que los propietarios puedan abrir sus comercios y los atiendan ellos mismos.

Los empleados mercantiles tendrán la posibilidad de escoger si trabajarán ese día, lo que no determina el otorgamiento de un descanso compensatorio, pero sí el pago de un recargo equivalente al 100%. Por el contrario, si el trabajador decide no asistir a su puesto, su remuneración mensual no variará, así como tampoco se podrá otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal. Será el empleado quien decida adherirse o no.

Por último, Clementi hizo referencia al festejo que se llevará a cabo el domingo 24 con motivo de agasajar a los afiliados. Se realizará un picnic familiar en el predio Pucará, en el que se podrá disfrutar de choripanes, una mesa dulce, juegos, música y sorteos que incluyen una moto, una estadía en Mar del Plata, un televisor led y electrodomésticos. Quienes deseen participar podrán retirar su entrada por San Martín 787 de 9 a 18 horas.