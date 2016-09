Sin techo, la industria del software apunta a convertir a Tandil en un proveedor mundial

“Hay cada vez más negocios que se acoplan a la industria del software o del conocimiento. Como no hay barreras, el mundo está mirando a los países que apuestan a eso. Dentro del país, se está mirando mucho Tandil. Entonces, nosotros como cámara no queremos dejar pasar este momento en donde el mundo está mirando a países como Argentina y Argentina está mirando a Tandil. Queremos estar a la altura de lo que la industria necesita en cuanto a recursos, a negocios y a capacitación”, sintetizó Maximiliano Cortés, presidente de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (Cepit), en una entrevista con este Diario en ocasión del Día de la Industria.

Por su parte, la secretaria de la entidad empresaria, Paula Dabós, precisó que “el objetivo común es poder posicionar a Tandil como un proveedor de software a nivel mundial. Hoy se habla de otros centros proveedores de software en otros puntos, y Tandil tiene un montón de potencial desde la ciudad, las empresas que están instaladas, la variedad y el servicio de software que proveen todas las empresas como para que dentro de un tiempo se hable de Tandil como productor de software de calidad”.

La joven industria del software comenzó a considerarse un negocio hace 50 años, pero por entonces no era de acceso público. En los últimos años cobró un gran auge, a partir de la llegada al usuario final a través de dispositivos móviles y de internet.

“Tandil siempre fue considerada una ciudad tecnológica de punta. Si bien no tiene el tamaño, más que nada por la cantidad de habitantes, de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, es catalogada como uno de los polos informáticos más importantes del país. Eso se da por la Universidad del Centro, con su facultades de Exactas y de Económicas que aportan muchos profesionales de alta calidad a las empresas. También se da por la cercanía con Buenos Aires, que no es un dato menor, y algo fundamental es que las empresas de informática que hoy están consolidadas en la Cepit trabajan muy de la mano y se complementan. Entonces eso es un diferencial en relación a otras ciudades del país”, explicó Cortés sobre el desarrollo de esta novel industria en esta ciudad del interior bonaerense.

Es más, el responsable de la oficina local del Grupo Assa aseguró que “Tandil está posicionada como el polo que desde los distintos sectores, públicos y privados, quieren hacer crecer para posicionar a la altura de Córdoba, Rosario o Buenos Aires”.

Una tentación

Para Paula Dabós, la calidad de vida que ofrece Tandil la convierte en una ciudad atractiva para instalar una empresa. En ese aspecto, consideró que la ciudad debería garantizar todos los servicios para que los profesionales puedan radicarse, en pos del objetivo principal que es el desarrollo del software.

“La realidad es que hoy en día mucha gente quiere escapar de las grandes ciudades. Los otros polos están en Rosario, Capital Federal, Córdoba capital, Mendoza capital, que son los más reconocidos. También está Tucumán, Chaco. Hay un montón de polos, pero Tandil es atractiva desde ese lado. Es una ciudad chica, es muy natural, hay muchas actividades para hacer fuera del trabajo”, describió el referente de la firma Bee Real.

Y Maximiliano Cortés agregó que “el factor de la calidad de vida es algo que nuestros clientes ven, porque se trabaja de una manera más relajada, mucho más concentrada, sin tanto estrés. Eso se traslada a brindar un servicio de mejor calidad. Nosotros no lo teníamos en cuenta hasta que nuestros propios clientes, de las empresas de la Cepit, nos empezaron a decir que de Tandil notaban un servicio diferencial con respecto a las grandes capitales del mundo”.

La cámara



Hoy la Cepit nuclea a 50 empresas, de las cuales la mayoría tiene entre 20 y 30 empleados. Sus socios representan entre el 80 y 90 por ciento del total de las firmas que operan en la ciudad y suman unos 1500 empleados.

Una particularidad es que en los últimos 5 años han aparecido en Tandil muchos microemprendimientos que tienen entre 3 y 10 personas, y atienden a distintos clientes o realizan alguna porción de un proyecto más grande.

Paula Dabós analizó que se trata de pequeñas firmas que “por ahí, están detrás de algún producto muy puntual, como alguna aplicación mobile; que no necesitan tanta estructura porque no brindan tantos servicios de asistencia detrás de un software, como puede ser uno bancario o de retail o de cualquier otra industria, sino que trabajan sobre el desarrollo de una aplicación como fue Pokemon Go o Preguntados. Se está dando un poco más ese ecosistema de empresas nuevas”.

En la actualidad, la Cepit está haciendo un gran esfuerzo para acercarse a las empresas más pequeñas para que puedan acceder a distintos beneficios. “Apuntamos a trabajar en conjunto en varios aspectos, en ayudar a las universidades, colegios o al sector académico en general a formar más y mejores profesionales, que van a ser la mano de obra que estamos necesitando; a buscar beneficios fiscales; unión de empresas; a poder juntos encarar proyectos un poco más grandes”, precisó Maximiliano Cortés.

Uno de los ambiciosos objetivos que se trazó la Cepit es duplicar la cantidad de empleados -llevarla de 1500 a 3 mil- en los próximos 4 años. “Para eso hay una línea de trabajo enorme que estamos haciendo, para poder generar talento, junto con las facultades, el Municipio y las escuelas secundarias, para motivar a que se estudien carreras de sistemas o relacionadas con la tecnología ya que esos profesionales van a ser la base de nuestras empresas en un futuro”, dijo el presidente.

En cuanto a los planteles actuales, estimaron que un 30 por ciento responde a gente de Tandil, el 60 por ciento estudió en esta ciudad y el resto responde a personas que tenían trabajo afuera y se radicaron en busca de un cambio de estilo de vida, algunos trajeron su empresa, otros pidieron traslados y otros crearon una propia.



“Estamos

a la altura”

En cuanto al posicionamiento del polo local, resulta interesante que más del 70 por ciento de los servicios informáticos que se prestan desde Tandil tienen como destino el exterior y son considerados de alta calidad.

“Hay muchas empresas, como Bee Real, que participaron de concursos en el exterior, fueron evaluados por las grandes empresas que hoy conocemos a nivel mundial y nos dimos cuenta de que estamos a la altura”, valoró Cortés.

En relación a los productos que se general en la ciudad, manifestaron que algunas firmas hacen juegos que se venden a Disney o campañas publicitarias para Coca Cola, otras atienden a grandes corporaciones mundiales como laboratorios y bancos, generan aplicaciones de entretenimiento, o se dedican a software de gestión y de facturación, también a productos vinculados a la electrónica como el manejo de semáforos inteligentes.

La mayoría de las empresas firman contratos de confidencialidad a partir de los cuales no están habilitadas para nombrar a sus clientes de trascendencia mundial y de primer nivel. Para dar otros ejemplos, todos los bancos operan con productos desarrollados en Tandil y a nivel nacional, firmas del rubro alimenticio como Arcor, Sancor y Coca Cola trabajan con software tandilense.

“El sector industrial necesita mucho del software en sus procesos, desde los recursos humanos hasta las líneas de producción. Entonces, el software cada vez está más en todo. Lo que antes se hacía manual ahora está migrando a ser más automatizado y ahí es donde aparecemos nosotros”, señaló Paula Dabós.

Incluso, indicó que ante la crisis “hay sectores que necesitan reinventarse, entonces desde el Gobierno nos piden ayuda para que les resolvamos problemas que tienen que ver con software para otros sectores más clásicos de la industria a los que les cuesta incorporarlo”.

Las líneas

de trabajo

Para garantizar el despegue del polo de Tandil, la Cepit ha desarrollado distintas líneas de acción. Una de ellas es la generación de talentos para cumplir con el plan de duplicar el principal recurso que necesitan estas empresas: el humano.

Además, la cámara se plantea seguir trabajando con el Municipio y la Unicén, como lo hizo desde sus inicios. En este sentido, además de las actividades de capacitación, quiere reforzar la generación de más negocios y de mayor calidad para la Cepit y sus asociados.

Otras líneas de acción son infraestructura, con el proyecto de construcción del polo, la necesidad de garantizar espacios para la radicación de nuevas firmas y mejorar las comunicaciones de datos; la comunicación hacia la comunidad, los socios y los empleados, para transmitir las actividades que se generan, y lograr beneficios destinados a las firmas y a sus recursos humanos, como capacitaciones y descuentos.

Un sector con pleno empleo y

que demanda recursos humanos

Ante la demanda de profesionales y el objetivo de duplicar los puestos de trabajo en cuatro años, la Cepit y la Facultad de Exactas de la Unicén crearon una carrera corta, con dos años de duración, que es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones. Si bien la primera cohorte se recibirá en diciembre, algunos estudiantes ya están trabajando en software.

Durante este año, la cámara se organizó en grupos de trabajo y uno de ellos se dedica a generar talentos. Ese equipo brinda charlas en escuelas secundarias, centros comunitarios, barrios, para transmitir lo que significa trabajar en sistemas y captar a futuros recursos humanos. El mensaje es que cualquier persona con ganas puede estudiar la tecnicatura o la ingeniería y que existe salida laboral para quienes elijan esta formación.

“La carrera de Ingeniería de Sistemas es de excelencia, pero tiene una base académica muy fuerte y en muchos casos, lo que necesita el mercado no es solo ese nivel sino también una formación más concreta, más corta y que no asuste tanto a los chicos que salen del secundario, que por ahí se encuentran con una carrera muy dura”, explicó Paula Dabós, secretaria de la Cepit.

“Las empresas

contratan”

Por otra parte, Maximiliano Cortés resaltó que “es una de las pocas industrias que tiene pleno empleo. Es decir, todo lo que los centros académicos nos ofrezcan, las empresas lo contratamos. La empleabilidad en las empresas de sistemas es full, siempre se contrata todo lo que se puede. Obviamente, manteniendo la calidad, los parámetros profesionales”.

Y agregó que “lo que decimos en las charlas es que no se necesita ser un genio, sí se necesita esfuerzo como en cualquier carrera universitaria. Después, en cualquier empresa que uno quiera trabajar, también hay que esforzarse, seguir estudiando, porque las empresas siguen capacitando”.

En tanto, manifestó que los egresados “tienen empleo asegurado, de calidad y en Tandil. En todas estas empresas se trabaja de la misma manera en cualquier lugar del mundo. Entonces lo bueno es que se puede trabajar en Tandil de la misma manera que en Capital o en otro país”.

Por su parte, las firmas de software ofrecen empleo estable, en blanco, con obra social y otros beneficios, como la flexibilidad para cumplir el horario. Un técnico que recién comienza puede ganar un salario de 12 o 13 mil pesos por ocho horas, aunque la situación y el salario es dinámico. Es importante aclarar que el sueldo lo fija el mercado y la Cepit no interviene.

Buena

respuesta

En las charlas que se dictan en los barrios han mostrado interés personas de diversos perfiles. Asistió gente que terminó el secundario hace 10 años y está trabajando en un oficio pero siente interés por la tecnología y otra que está recién iniciando un camino o que está inquieta por su futuro.

La Cepit lleva adelante esta importante búsqueda de talentos junto al Municipio, con la Oficina de Empleo; el Ministerio de Trabajo y la Unicén, que también difunde la posibilidad de estudiar sistemas.

“Hacemos una encuesta al final de cada charla y hasta ahora, el 80 por ciento de los que asistieron mostró interés firme en anotarse”, indicó el presidente. De todos modos, los resultados se van a hacer palpables cuando abra la inscripción a las carreras de sistemas.

“Esta es la primera gran tarea de todo un plan que tenemos para la generación de talentos, que no solo contempla que más chicos puedan estudiar la tecnicatura o la ingeniería, sino también capacitar a los que ya están, traer gente de afuera. Hay todo un plan a largo plazo, pero lo que tenía que tener alcance rápido era promocionar estas carreras que las tenemos acá”, cerró.