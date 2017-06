Sin respuestas del municipio ni de proteccionistas, pide colaboración para operar a una perra vagabunda

Hace poco más de una semana, Jorge García transitaba con su vehículo por calle Portugal y cerca de la plaza Terminal, atropelló a una perra vagabunda que se le cruzó. El conductor paró su marcha y auxilió al animal y esa buena acción que no muchos llevan a cabo, lo condujo a encontrar muchas respuestas negativas por parte del municipio y de casas dedicadas al cuidado de mascotas.

García le contó a El Eco de Tandil que “el jueves pasado tuve un accidente con una perra vagabunda, me hice cargo y junto con una mujer que pasaba la llevamos a la veterinaria Milla-Cura. Ahí empezaron todos los líos”.

Continuó narrando que “gasté 3300 pesos en la veterinaria de primeros auxilios, me quise comunicar con alguien para que se hicieran cargo del animal pero no encontré a nadie. Para no seguir ocasionando gastos decidí el sábado pasado llevarla a mi casa y en la actualidad la tengo junto a mi familia”.

En cuanto a las heridas que el animal tiene dijo que “hay que operarla de la cadera porque tiene el fémur salido y el gasto de la operación cuesta 3000 pesos”.

Al ser consultado sobre si había concurrido a la Protectora de Animales Municipal para que se hagan cargo de la perra, indicó que “no hay nadie en la parte municipal que se haga cargo, por lo que el lunes tendré que pagar la operación o dejar el animal tirado”.

Ayuda



García indicó que “publiqué fotos de la perra en la red social Facebook para ver si alguna persona podía colaborar pasando a dejar dinero por la veterinaria. Hubo gente que pasó, pero la verdad que los gastos son muchos”.

Aseveró que “busqué difundir el hecho para ver si se podían absorber los costos y poder ubicar al animal, porque tengo una mascota de varios años en mi casa y no sé dónde poner el nuevo animal”.

Remarcó que “por otro lado debería alguien comenzar a ocuparse. En la universidad no me dieron bolilla, porque dicen que el hospital veterinario no está abierto al público”. Añadió que “no sé por donde pasa, pero uno atropella a un perro vagabundo, se hace cargo y realmente se mete en un lío”.

Sin respuestas

Refirió que “me acerqué hasta MascoTandil, en un principio no me atendió y después pude hablar con Mariana (Jara) y me dijo que no puede hacer nada porque está saturada de perros. Me comentó que lo publicara en Facebook para ver si otras personas podían ayudar”.

Detalló que “lo más increíble es que el Municipio no responda. Estuve hablando con la Protectora Animales de Tandil (PAT), donde me atendieron muy bien, me expresaron que podían tener a la perra en su predio pero que no podían absorber los gastos de la operación. Dejar a un animal con la cadera lastimada en un lugar donde hay muchos animales, no me pareció lo más apropiado”.

El hombre sigue cobijando al herido animal mientras espera algún tipo de respuestas. “Le doy de comer-señaló-y le puse una cucha provisoria que es la de mi perro en el frente de mi casa, porque estar encerrada no es una buena condición de vida. El lunes en la veterinaria Crovetto la van a operar”.

Por último García manifestó que “estoy debiendo dinero en la veterinaria donde le hicieron los primeros auxilios y el lunes le deberé también a Crovetto ya que la operación cuesta 3000 pesos más los antibióticos. Le propuse hacer una cuenta y las personas que puedan colaborar que depositen, o directamente acerquen la donación a la misma veterinaria en Roca 460. Y si se cubriera la operación y sobrara dinero la plata quedaría para alguna entidad protectora de animales que necesite”.