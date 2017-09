Serber SA reanudará la obra de Polivalente tras una nueva promesa de pago de la Provincia

La empresa Serber SA retomará mañana la obra del nuevo edificio de la Escuela Polivalente de Arte, ubicado en 4 de Abril y Sarmiento. La decisión llegó tras una nueva promesa de las autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial -UEP-, quienes se comprometieron a pagar el próximo jueves los más de 6 millones de pesos que le adeudan. Los obreros ya fueron notificados y volverán a sus puestos de trabajo.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario general de la Uocra, Daniel Sagrera, contó que el titular de la constructora, Atilio Cignoli, se reunió el último viernes con autoridades de la UEP en La Plata y le garantizaron que el jueves estará el pago de los certificados adeudados, por lo que decidió reanudar mañana la obra.

“Esperemos que lo cumplan, porque nosotros ya estamos con el vencimiento de la quincena el miércoles, a más tardar el jueves al mediodía debería cobrar la gente. Desde la empresa, me dijeron que van a adelantar el dinero, pero que necesitan cobrar los certificados”, afirmó el dirigente gremial.

Además, confirmó que se comprometieron a “pagar absolutamente todo”, incluidos los días no trabajados. “Les dije que este es un tema ajeno a los trabajadores y que queremos entonces que se les paguen los días. Lo entendieron porque me dijeron que ellos también están entre la espada y la pared, y que la gente no tiene la culpa, así que me dieron la garantía de que se les va a pagar. Esperemos que así sea”.

Deseó entonces que finalmente pueda destrabarse esta situación, que la Provincia regularice su deuda, “se termine la obra de una vez por todas y que los trabajadores no tengan que sufrir esto día a día, que los perjudica y también los pone mal por la incertidumbre que están viviendo”.

Fue por ello que el jueves pasado decidieron salir a la calle a manifestarse, conjuntamente con la comunidad educativa de la Escuela Polivalente de Arte, que volvió a protestar a raíz del nuevo parate de la obra.

Al respecto, Sagrera reconoció que la movida sirvió para visibilizar el tema y también para darle más fuerza al reclamo. “No solamente lo supo el dueño de la constructora, sino que se enteraron todos, porque salió en todos lados”, dijo.

“No responder

a los agravios”



Por otro lado, contó que en el marco de la protesta pasó gente y agredió a los obreros, diciéndoles que fueran a trabajar, y aclaró que desde la Uocra no les interesa que se generen ese tipo de situaciones. “Fue algo bastante incómodo”, admitió.

De hecho, Sagrera dijo que muchas veces él habla con los trabajadores antes de salir a la calle y les pide que no respondan a los agravios para evitar un conflicto mayor.

Si bien reconoció que “la mayoría de la gente que pasó tuvo señales de apoyo”, insistió en que “siempre hay algún inadaptado que pasa e insulta a la gente. Por suerte, nosotros hablamos esto con los trabajadores, de no reaccionar a ningún insulto, y por eso a veces no pasa a mayores cosas”.

La última

movida

Cabe recordar que la obra se había paralizado el lunes pasado debido a los más de 6 millones de pesos que el Gobierno de la Provincia le debe a la empresa constructora.

La demora del desembolso económico, que llegó prácticamente en la recta final del proyecto, reavivó la preocupación de toda la comunidad educativa que decidió salir a la calle, al igual que los trabajadores, para visibilizar un reclamo que ya lleva muchos años y que lamentablemente sigue sin poder concretarse.

La iniciativa, organizada desde el Centro de Estudiantes, contó con el acompañamiento de directivos, docentes e integrantes de la asociación cooperadora.

Sin cortar el tránsito vehicular, los chicos fueron apostándose sobre la vereda de 4 de Abril con coloridos carteles y música en vivo.

Por su parte, los casi treinta obreros se sumaron también al reclamo, acompañados por el secretario general gremial, con bombos y diferentes cartulinas blancas para exigir por sus puestos de trabajo.

Afortunadamente, al día siguiente la buena noticia llegó y mañana los obreros volverán a sus puestos de trabajo, a la espera de los fondos prometidos.